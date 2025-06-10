Долари з плямами і написами — чи доведеться українцям викинути такі купюри

Брудні долари. Фото: скриншот/YouTube

Українці мають проблеми з обміном не лише доларів старого зразка. Навіть від новеньких купюр відмовляться банки та небанківські фінансові установи, якщо вони характеризуються ознаками серйозного зношення/пошкодження. Проте наявність плям і написів на готівкових грошах не означає, що купюри більше ні на що не годяться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари українці не зможуть обміняти.

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Які купюри долара не підлягають обміну

Власники заощаджень в іноземній валюті не зможуть використати готівку, яка втратила ознаки платіжності чи взагалі фальшива. Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, громадяни можуть передати долари на інкасо.

Заміні в іноземному банку-кореспонденту підлягають купюри, що набули в обігу ознак значного зношення/пошкодження, а саме:

розірвані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), включно з такими, що видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину банкноти;

з загальними забрудненнями, включно з такими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі;

з явними друкарським недоліками.

До всього, обміну та інкасо не підлягають долари, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, вилучені з обігу Національним банком, зразки купюр з елементами рекламного характеру, погашені штампами.

Які долари можна обміняти

Виникає враження, що з заплямованою валютою українці більше нічого не зможуть зробити. Насправді ж, результат обміну залежить від масштабу проблеми. В додатку до Положення №1 перерахували ознаки незначного зношення готівки, які не перешкоджають заміні в банку.

У списку, серед іншого, є плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна, а також написи площею до 200 кв.мм. Незначним пошкодженням вважаються локальні потертості, втрата папером жорсткості, відбитки штампів/печаток, надриви до трьох штук довжиною до 3 мм кожний, отвори до чотирьох штук діаметром до 1 мм кожний.

Тож не варто хвилюватися, якщо помітили на доларових купюрах невеликі плями. Готівкові гроші можна віднести в банк і замінити на новенькі, це передбачено вимогами НБУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найдорожчими валютами у світі вважають кувейтський динар (3,26 долара США), бахрейнський динар (2,65 дол.) та оманський ріал (2,6 дол.). Але реальна цінність валюти визначається не лише курсом, а й купівельною спроможністю.

Також ми писали, долари якого року випуску вважаються новими. Оновлювати дизайн американської валюти почали у 2003 році, закінчили — у 2013 році.