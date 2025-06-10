Долари з плямами і написами — чи доведеться українцям викинути такі купюри

Долари з плямами і написами — чи вирок для ваших заощаджень
Українці мають проблеми з обміном не лише доларів старого зразка. Навіть від новеньких купюр відмовляться банки та небанківські фінансові установи, якщо вони характеризуються ознаками серйозного зношення/пошкодження. Проте наявність плям і написів на готівкових грошах не означає, що купюри більше ні на що не годяться.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари українці не зможуть обміняти.
Які купюри долара не підлягають обміну
Власники заощаджень в іноземній валюті не зможуть використати готівку, яка втратила ознаки платіжності чи взагалі фальшива. Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, громадяни можуть передати долари на інкасо.
Заміні в іноземному банку-кореспонденту підлягають купюри, що набули в обігу ознак значного зношення/пошкодження, а саме:
- розірвані на частини;
- з пошкодженими елементами дизайну та захисту;
- зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
- з локальними забрудненнями (плямами), включно з такими, що видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину банкноти;
- з загальними забрудненнями, включно з такими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
- обпалені, пропалені, трухлі;
- з явними друкарським недоліками.
До всього, обміну та інкасо не підлягають долари, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, вилучені з обігу Національним банком, зразки купюр з елементами рекламного характеру, погашені штампами.
Які долари можна обміняти
Виникає враження, що з заплямованою валютою українці більше нічого не зможуть зробити. Насправді ж, результат обміну залежить від масштабу проблеми. В додатку до Положення №1 перерахували ознаки незначного зношення готівки, які не перешкоджають заміні в банку.
У списку, серед іншого, є плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна, а також написи площею до 200 кв.мм. Незначним пошкодженням вважаються локальні потертості, втрата папером жорсткості, відбитки штампів/печаток, надриви до трьох штук довжиною до 3 мм кожний, отвори до чотирьох штук діаметром до 1 мм кожний.
Тож не варто хвилюватися, якщо помітили на доларових купюрах невеликі плями. Готівкові гроші можна віднести в банк і замінити на новенькі, це передбачено вимогами НБУ.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, найдорожчими валютами у світі вважають кувейтський динар (3,26 долара США), бахрейнський динар (2,65 дол.) та оманський ріал (2,6 дол.). Але реальна цінність валюти визначається не лише курсом, а й купівельною спроможністю.
Також ми писали, долари якого року випуску вважаються новими. Оновлювати дизайн американської валюти почали у 2003 році, закінчили — у 2013 році.
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