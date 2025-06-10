Доллары с пятнами и надписями — придется ли украинцам выбросить такие купюры

Доллары с пятнами и надписями — приговор ли для ваших сбережений
Украинцы имеют проблемы с обменом не только долларов старого образца. Даже от новеньких купюр откажутся банки и небанковские финансовые учреждения, если они характеризуются признаками серьезного износа/повреждения. Однако наличие пятен и надписей на наличных деньгах не означает, что купюры больше ни на что не годятся.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары украинцы не смогут обменять.
Какие купюры доллара не подлежат обмену
Владельцы сбережений в иностранной валюте не смогут использовать наличные, которые потеряли признаки платежности или вообще фальшивые. Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, граждане могут передать доллары на инкассо.
Замене в иностранном банке-корреспонденте подлежат купюры, которые приобрели в обращении признаки значительного износа/повреждения, а именно:
- разорванные на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты;
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину банкноты;
- с общими загрязнениями, включая такие, что вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, обожженные, трухлые;
- с явными типографским недостатками.
Ко всему, обмену и инкассо не подлежат доллары, умышленно поврежденные с целью совершения уголовного правонарушения, изъятые из обращения Национальным банком, образцы купюр с элементами рекламного характера, погашенные штампами.
Какие доллары можно обменять
Возникает впечатление, что с запятнанной валютой украинцы больше ничего не смогут сделать. На самом же деле, результат обмена зависит от масштаба проблемы. В приложении к Положению №1 перечислили признаки незначительного износа наличности, которые не препятствуют замене в банке.
В списке, среди прочего, есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое, а также надписи площадью до 200 кв.мм. Незначительным повреждением считаются локальные потертости, потеря бумагой жесткости, оттиски штампов/печатей, надрывы до трех штук длиной до 3 мм каждый, отверстия до четырех штук диаметром до 1 мм каждый.
Поэтому не стоит волноваться, если заметили на долларовых купюрах небольшие пятна. Наличные деньги можно отнести в банк и заменить на новенькие, это предусмотрено требованиями НБУ.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, самыми дорогими валютами в мире считают кувейтский динар (3,26 доллара США), бахрейнский динар (2,65 долл.) и оманский риал (2,6 долл.). Но реальная ценность валюты определяется не только курсом, но и покупательной способностью.
Также мы писали, доллары какого года выпуска считаются новыми. Обновлять дизайн американской валюты начали в 2003 году, закончили — в 2013 году.
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