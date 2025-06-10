Доллары с пятнами и надписями — придется ли украинцам выбросить такие купюры

Грязные доллары. Фото: скриншот/YouTube

Украинцы имеют проблемы с обменом не только долларов старого образца. Даже от новеньких купюр откажутся банки и небанковские финансовые учреждения, если они характеризуются признаками серьезного износа/повреждения. Однако наличие пятен и надписей на наличных деньгах не означает, что купюры больше ни на что не годятся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары украинцы не смогут обменять.

Реклама

Читайте также:

Какие купюры доллара не подлежат обмену

Владельцы сбережений в иностранной валюте не смогут использовать наличные, которые потеряли признаки платежности или вообще фальшивые. Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, граждане могут передать доллары на инкассо.

Замене в иностранном банке-корреспонденте подлежат купюры, которые приобрели в обращении признаки значительного износа/повреждения, а именно:

разорванные на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты;

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину банкноты;

с общими загрязнениями, включая такие, что вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, обожженные, трухлые;

с явными типографским недостатками.

Ко всему, обмену и инкассо не подлежат доллары, умышленно поврежденные с целью совершения уголовного правонарушения, изъятые из обращения Национальным банком, образцы купюр с элементами рекламного характера, погашенные штампами.

Какие доллары можно обменять

Возникает впечатление, что с запятнанной валютой украинцы больше ничего не смогут сделать. На самом же деле, результат обмена зависит от масштаба проблемы. В приложении к Положению №1 перечислили признаки незначительного износа наличности, которые не препятствуют замене в банке.

В списке, среди прочего, есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое, а также надписи площадью до 200 кв.мм. Незначительным повреждением считаются локальные потертости, потеря бумагой жесткости, оттиски штампов/печатей, надрывы до трех штук длиной до 3 мм каждый, отверстия до четырех штук диаметром до 1 мм каждый.

Поэтому не стоит волноваться, если заметили на долларовых купюрах небольшие пятна. Наличные деньги можно отнести в банк и заменить на новенькие, это предусмотрено требованиями НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самыми дорогими валютами в мире считают кувейтский динар (3,26 доллара США), бахрейнский динар (2,65 долл.) и оманский риал (2,6 долл.). Но реальная ценность валюты определяется не только курсом, но и покупательной способностью.

Также мы писали, доллары какого года выпуска считаются новыми. Обновлять дизайн американской валюты начали в 2003 году, закончили — в 2013 году.