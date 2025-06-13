Обмен старых долларов — как украинцы спекулируют и зарабатывают на купюрах 1996 года

Доллары в руках. Фото: Pexels

В Украине сформировался так называемый рынок "старых долларов". Речь идет о купюрах образца 1996 года и ранее. С их помощью удается зарабатывать дополнительные деньги благодаря произволу обменных пунктов, которые часто отказываются принимать от клиентов наличность давних лет эмиссии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто скупает старые доллары за бесценок, дабы продать дороже.

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Так сложилось, что доллары старого образца трудно обменять. Финансовые учреждения или полностью отказывают клиентам в обслуживании, или устанавливают двойной курс/дополнительную комиссию за покупку американских купюр. Это дало старт неофициальному бизнесу в Украине.

Граждане с предпринимательской жилкой поняли, как заработать на старых долларах. Они ищут бумажные деньги, выпуск которых состоялся более 30 лет назад, на специализированных порталах с объявлениями (OLX) или в Telegram-каналах. Плюс находят владельцев такой валюты возле обменников, ломбардов и банков.

Объявления на OLX. Фото: скриншот

Скупщики предлагают забрать наличные на 10-30% дешевле официального курса. Как ни странно, люди соглашаются, поскольку понимают, что сдать старые доллары в обменный пункт будет трудно. Им выгоднее продать неофициально, чем надеяться на добросовестность участников рынка.

Как заработать на старых долларах

Способов продать валюту дороже существует немало, в частности:

с помощью объявлений в интернете, нацеленных на коллекционеров (банкноты с красивыми серийными номерами, звездочкой возле номера и т.д.);

вывезти за границу и обменять по рыночному курсу;

сдать в банк/проверенный обменник или отдать знакомым уже с наценкой.

Украинцы должны понимать, что все доллары, выпущенные после 1914 года, являются действительным платежным средством. Такую наличность труднее проверить на подлинность, но это не должно мешать официальному обмену. Спекулянты сознательно акцентируют внимание на проблемах с продажей валюты, чтобы навязать скидку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит выбрасывать загрязненные доллары. Наличие пятна не означает, что валюту откажутся обменять. Важно учесть масштаб проблемы: если общее количество пятен не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое, можно смело идти в обменник.

Также мы писали, какие мировые валюты входят в рейтинг самых дорогих. Лидируют в списке кувейтский динар (3,26 доллара), бахрейнский динар (2,65 долл.), оманский риал (2,6 долл.), иорданский динар (1,41 долл.) и британский фунт стерлингов (1,36 долл.).