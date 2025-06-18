Валюта на пороге сдвигов — что будет с курсом доллара и евро совсем скоро

Клиент обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Валютный рынок Украины переживает непростые времена. Геополитические и военные факторы вносят нервозность в настроения инвесторов по всему миру, что отражается на курсовых показателях. Доллар продолжает удерживать позиции, а евро регулярно обновляет рекорды стоимости. Валюты могут ждать определенные сдвиги в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсами доллара и евро во второй половине июня 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

На показатели давят как внешние факторы (конфликт между Израилем и Ираном, стоимость нефти), так и внутренние (ситуация на фронте, источники финансирования оборонных расходов). Эти риски трудно полностью просчитать, поэтому рыночные игроки вынуждены закладывать их на максимальном уровне.

В эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться прогнозируемой в июне. Но всегда существует угроза влияния непредсказуемых обстоятельств.

"У нас идет внешняя помощь, нет чрезвычайного спроса на доллар. Но совершенно не понятно, что происходит с позицией США по завершению войны, будет ли Россия разворачивать наступление и др. Здесь есть факторы внеэкономические, которые могут повлиять на курс гривны к доллару. Я не вижу, чтобы национальная валюта внезапно обвалилась", — отметил эксперт.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

С другой стороны, 18 июня запланировано заседание Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Это всегда провоцирует ралли по паре евро/доллар в мире. Федрезерв может определиться с основным вопросом: начать новый цикл смягчения монетарной политики или снова его отложить.

Результаты заседания способны вылиться в серьезные курсовые скачки пары евро/доллар, что повлечет за собой колебания на межбанковском и наличном рынках. По мнению аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время диапазон стоимости американского доллара составит 41,05-41,90 грн.

Пересечения психологического уровня, скорее всего, не будет, поскольку Национальный банк сдержит ситуацию под контролем благодаря своему присутствию на торгах.

Что будет с курсом евро

Официальный курс гривны к евро пересек отметку 48 грн и не планирует останавливаться на достигнутом. Дабы минимизировать риски значительного колебания стоимости национальной валюты США, регулятор может "оставить все последствия мировых катаклизмов на откуп колебаний гривны по отношению к евро".

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Вполне возможно, показатель на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 46,90-48,50 грн (купля-продажа). Эксперты не исключают вероятность спекуляций, поэтому нашим гражданам стоит с осторожностью подходить к обмену валюты. Алексей Плотников рекомендует повременить с операциями — не покупать евро, пока ситуация не стабилизируется.

Напомним, украинцам могут попасться фальшивые купюры иностранной валюты. Самый высокий риск получить поддельные доллары у граждан, которые покупают наличные онлайн или на черном рынке. Нужно научиться отличать настоящие деньги от фальсифицированных по внешним признакам.

Также мы писали, какую валюту лучше брать украинцам в путешествие по Албании. В обращении находится национальная валюта — лек — и евро. В магазинах принимают европейские деньги, ведь курс постоянно растет, а сдачу в основном дают в леках.