Неправильні долари США — як знайти фальшиву валюту в домашніх умовах

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ризик натрапити на непридатну американську валюту залежить від способу та місця купівлі. Фальшиві долари — не рідкість в Україні. Не завжди можна відрізнити підробку за зовнішніми ознаками, тому варто здійснювати обмінні операції легально.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як не стати власником фальшивої іноземної валюти.

Реклама

Читайте також:

Де продають підроблені долари

Щоб убезпечити себе від потенційних проблем, необхідно уникати обміну валюти "з рук в руки". Саме на чорному ринку найбільша ймовірність натрапити на непридатні до використання купюри. Навіть у перевірених продавців можуть бути фальшиві гроші, про які вони не знатимуть.

Підвищений ризик стати власником несправжньої готівки виникає при здійсненні обмінних операцій в інтернеті. Існує багато каналів у Telegram, оголошень на сайтах і в соціальних мережах щодо продажу доларів за вигідним курсом. Не рекомендується замовляти валюту онлайн, адже не матимете стовідсоткової впевненості, що не натрапили на шахраїв.

Варто брати валюту лише в ліцензованих обмінних пунктах і банківських відділеннях. Тоді в разі виникнення проблеми з купюрою клієнт матиме право висунути претензію продавцеві. Якщо вже немає вибору і доводиться йти на чорний ринок, не завадить знати ознаки фальшивих паперових грошей.

Як відрізнити підробку на вигляд

Найкраще — перевірити за допомогою спеціального пристрою в банку. Якщо такий варіант не підходить, можна пошукати ознаки, характерні для підробки, зокрема:

при огляді на світлі не видно захисну смужку і портрет-водяний знак;

номінал купюри не змінює колір при нахилі;

відсутній мікродрук — дрібний текст, який можна прочитати під лупою;

портрет нечіткий або немає напису The United States of America;

папір на дотик не хрусткий, легко рветься, а не розтягується;

якщо провести по банкноті пальцем, не відчувається рельєфний друк;

на номіналі 100 доларів відсутній тривимірний захист синього кольору з зображенням цифри 100 і дзвоників;

зображення, окрім коду і печатки банку, нанесені не чорною фарбою.

Зауважимо, візуальний огляд не здатен дати стовідсотковий результат, адже існують професійно виконані підробки. Якщо сумніваєтесь у справжності американської валюти, варто звернутися в банк чи обмінник і замовити послугу перевірки за допомогою пристрою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найдорожчою валютою Європи є фунт стерлінгів. Він коштує 1,36 дол. станом на червень 2025 року і набув ваги на світовому ринку завдяки історичній цінності, високому попиту, популярності на біржі FOREX та іншим факторам.

Також ми писали, що в Україні існує ринок "старих доларів". Деякі громадяни скуповують валюту, яку відмовляються приймати обмінники, на 10-30% дешевше від офіційного курсу. А потім перепродують з великою націнкою і заробляють.