Неправильні долари США — як знайти фальшиву валюту в домашніх умовах

Непридатні купюри зі США — як уникнути проблем через обмін валюти
Ризик натрапити на непридатну американську валюту залежить від способу та місця купівлі. Фальшиві долари — не рідкість в Україні. Не завжди можна відрізнити підробку за зовнішніми ознаками, тому варто здійснювати обмінні операції легально.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як не стати власником фальшивої іноземної валюти.
Де продають підроблені долари
Щоб убезпечити себе від потенційних проблем, необхідно уникати обміну валюти "з рук в руки". Саме на чорному ринку найбільша ймовірність натрапити на непридатні до використання купюри. Навіть у перевірених продавців можуть бути фальшиві гроші, про які вони не знатимуть.
Підвищений ризик стати власником несправжньої готівки виникає при здійсненні обмінних операцій в інтернеті. Існує багато каналів у Telegram, оголошень на сайтах і в соціальних мережах щодо продажу доларів за вигідним курсом. Не рекомендується замовляти валюту онлайн, адже не матимете стовідсоткової впевненості, що не натрапили на шахраїв.
Варто брати валюту лише в ліцензованих обмінних пунктах і банківських відділеннях. Тоді в разі виникнення проблеми з купюрою клієнт матиме право висунути претензію продавцеві. Якщо вже немає вибору і доводиться йти на чорний ринок, не завадить знати ознаки фальшивих паперових грошей.
Як відрізнити підробку на вигляд
Найкраще — перевірити за допомогою спеціального пристрою в банку. Якщо такий варіант не підходить, можна пошукати ознаки, характерні для підробки, зокрема:
- при огляді на світлі не видно захисну смужку і портрет-водяний знак;
- номінал купюри не змінює колір при нахилі;
- відсутній мікродрук — дрібний текст, який можна прочитати під лупою;
- портрет нечіткий або немає напису The United States of America;
- папір на дотик не хрусткий, легко рветься, а не розтягується;
- якщо провести по банкноті пальцем, не відчувається рельєфний друк;
- на номіналі 100 доларів відсутній тривимірний захист синього кольору з зображенням цифри 100 і дзвоників;
- зображення, окрім коду і печатки банку, нанесені не чорною фарбою.
Зауважимо, візуальний огляд не здатен дати стовідсотковий результат, адже існують професійно виконані підробки. Якщо сумніваєтесь у справжності американської валюти, варто звернутися в банк чи обмінник і замовити послугу перевірки за допомогою пристрою.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, найдорожчою валютою Європи є фунт стерлінгів. Він коштує 1,36 дол. станом на червень 2025 року і набув ваги на світовому ринку завдяки історичній цінності, високому попиту, популярності на біржі FOREX та іншим факторам.
Також ми писали, що в Україні існує ринок "старих доларів". Деякі громадяни скуповують валюту, яку відмовляються приймати обмінники, на 10-30% дешевше від офіційного курсу. А потім перепродують з великою націнкою і заробляють.
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