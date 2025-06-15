Обмін доларів і євро в Україні — яка проблема чекає власників валюти старого зразка

Обмінний пункт. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці нерідко скаржаться на проблеми з обміном іноземної валюти. Фінансові установи можуть відмовлятися приймати у клієнтів долари/євро старого зразка, українці так само не поспішають забирати з банків готівку 1996 чи 2003 років. Постає питання, чому всі бояться тримати заощадження в доларах, яким виповнилося понад 20 років.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці про обмін валюти.

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Перебір зі старими доларами

Наші громадяни неодноразово скаржилися на свавілля обмінників, які відмовлялися приймати стару валюту без ознак сильного зношення чи встановлювали подвійний курс/додаткову комісію. Це відбувається з двох причин:

перша — валюту давніх років емісії дуже складно перевіряти на справжність;

друга — банки переповнені так званими "зеленими" купюрами.

Як розповів економічний експерт Антон Швець, в умовах воєнного стану дуже складно організувати транскордонне переміщення валютних цінностей. У мирний час банки користувалися послугами спеціальних авіаперевізників, за допомогою яких регулярно вивозилися старі та пошкоджені паперові гроші.

"Одна справа — доставити гроші інкасаторським броньовичком за пів години з місцевого аеропорту. Інша — везти готівку сотні кілометрів наземними маршрутами до сусідніх країн і так само ввозити назад нову. Це вимагає спеціальних автомобілів, персоналу, охорони. Така логістика є складною і дуже дорогою", — констатував експерт.

Як результат — обсяг "синіх" доларів у сховищах зменшився, а "зелені" банкноти накопичуються. Українці не погоджуються брати стару валюту, бо очікують проблем із обміном у майбутньому, а фінустанови змушені вдаватися до неправомірних методів.

Втручання Нацбанку

Після хвилі скарг регулятор втрутився у ситуацію і заборонив учасникам ринку встановлювати обмеження для клієнтів на обмін валюти залежно від року випуску. Дійсними вважаються банкноти, надруковані після 1914 року. Якщо вони не мають ознак сильного зношення чи пошкодження, то не повинні залишатися осторонь обмінного процесу.

Законодавство дозволяє не приймати лише таку готівкову валюту:

фальшиву;

розірвану на частини;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), загальна площа яких перевищує 50%;

обпалену, пропалену, трухляву;

з друкарськими недоліками.

За порушення вимог НБУ обмінні пункти штрафують на великі суми. В деяких випадках регулятор може позбавити учасника ринку ліценції на здійснення діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, навіть заплямовані долари можна обміняти. Важливо, щоб купюра містила не більше трьох плям діаметром до 5 мм кожна і написів площею до 200 кв.мм. Інакше доведеться скористатися послугою інкасо, бо віддати в обмінник не вийде.

Також ми писали, яку валюту використовувати для переказів з-за кордону в Україну родичам. Найкраще надсилати євро чи долари на валютний банківський рахунок, аби не довелося конвертувати в гривні. Потім гроші можна зняти в банку.