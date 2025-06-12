Дискримінація купюр євро — яку валюту майже ніде не хочуть приймати

Купюри євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В українців можуть виникнути проблеми з обміном чи використанням певних купюр євро. Тож не завадить якомога швидше позбутися таких паперових грошей, аби уникнути потенційних ризиків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які банкноти євро майже ніхто не хоче приймати.

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Євро старого зразка

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав друкувати готівку у 2002 році, а з 2013-го в обігу з’явилися оновлені купюри. Закон вимагає визнавати всі банкноти євро дійсним платіжним засобом, якого б року випуску вони не були. Тобто валюта не може стати недійсною, її платоспроможність є безстроковою.

Але деякі фінансові установи, посилаючись на внутрішні розпорядження, здатні обмежувати приймання купюр євро старого зразка. Серед інструментів стримування — встановлення подвійного курсу чи додаткової комісії за обмін. Це відлякує власників валюти, але вони змушені миритися з витратами, аби позбутися незатребуваної готівки.

Для боротьби зі свавіллям учасників ринку Національний банк ухвалив постанову №75 (набула чинності 21 червня 2023 року), згідно з якою фінансисти мають два варіанти дій:

обміняти іноземну валюту за поточним курсом;

прийняти купюри на інкасо з комісією.

Відмовити в обслуговуванні дозволяється у випадку пред’явлення фальшивок. Інакше рішення обмінника регулятор може кваліфікувати як порушення.

Небажаний номінал євро

Ще одна причина, чому заклади чи фінустанови відмовлять клієнтам, пов’язана з номіналом європейської валюти. ЄЦБ припинив випускати купюри 500 євро у 2019 році через засилля підробок, але вони залишаються дійсними і платоспроможними. Нерідко в магазинах, кав’ярнях та інших торгових точках за кордоном можуть не прийняти банкноту.

Щоб не стикнутися з проблемою використання великого номіналу, рекомендується замінити готівкові гроші на дрібні. Як альтернатива — можна відкрити валютний рахунок і внести на нього 500 євро. Розрахунки банківською карткою більш зручні та універсальні, ніж готівкові.

Нагадаємо, купюрами євро нового зразка вважають такі, що випущені після 2013 року. Навіть якщо дизайн банкнот застарілий, вони залишаються дійсним платіжним засобом. Не прийняти для розрахунку чи обміну можуть лише фальшиві та сильно пошкоджені гроші.

Також ми писали, чи можуть українці збільшити свій капітал, відкривши валютний депозит. Відсоткові ставки перебувають на вкрай низькому рівні, що не дозволяє клієнтам банків заробити. Завдяки депозиту можна максимум зберегти гроші від знецінення.