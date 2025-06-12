Дискриминация купюр евро — какую валюту почти нигде не хотят принимать

Купюры евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

У украинцев могут возникнуть проблемы с обменом или использованием определенных купюр евро. Поэтому не помешает как можно скорее избавиться от таких бумажных денег, дабы избежать потенциальных рисков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие банкноты евро почти никто не хочет принимать.

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Евро старого образца

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал печатать наличность в 2002 году, а с 2013-го в обращении появились обновленные купюры. Закон требует признавать все банкноты евро действительным платежным средством, какого бы года выпуска они ни были. То есть валюта не может стать недействительной, ее платежеспособность является бессрочной.

Но некоторые финансовые учреждения, ссылаясь на внутренние распоряжения, способны ограничивать прием купюр евро старого образца. Среди инструментов сдерживания — установление двойного курса или дополнительной комиссии за обмен. Это отпугивает владельцев валюты, но они вынуждены мириться с расходами, чтобы избавиться от невостребованной налички.

Для борьбы с произволом участников рынка Национальный банк принял постановление №75 (вступило в силу 21 июня 2023 года), согласно которому у финансистов есть два варианта действий:

обменять иностранную валюту по текущему курсу;

принять купюры на инкассо с комиссией.

Отказать в обслуживании разрешается в случае предъявления фальшивок. Иначе решение обменника регулятор может квалифицировать как нарушение.

Нежелательный номинал евро

Еще одна причина, почему заведения или финучреждения откажут клиентам, связана с номиналом европейской валюты. ЕЦБ прекратил выпускать купюры 500 евро в 2019 году из-за засилья подделок, но они остаются действительными и платежеспособными. Нередко в магазинах, кафе и других торговых точках за рубежом могут не принять банкноту.

Дабы не столкнуться с проблемой использования крупного номинала, рекомендуется заменить наличные деньги на мелкие. Как альтернатива — можно открыть валютный счет и внести на него 500 евро. Расчеты банковской картой более удобны и универсальны, чем наличными.

Напомним, купюрами евро нового образца считают такие, что выпущены после 2013 года. Даже если дизайн банкнот устаревший, они остаются действительным платежным средством. Не принять для расчета или обмена могут только фальшивые и сильно поврежденные деньги.

Также мы писали, могут ли украинцы увеличить свой капитал, открыв валютный депозит. Процентные ставки находятся на крайне низком уровне, что не позволяет клиентам банков заработать. Благодаря депозиту можно максимум сохранить деньги от обесценивания.