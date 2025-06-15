Обмен долларов и евро в Украине — какая проблема ждет владельцев валюты старого образца

Обменный пункт. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы нередко жалуются на проблемы с обменом иностранной валюты. Финансовые учреждения могут отказываться принимать у клиентов доллары/евро старого образца, украинцы тоже так же не спешат забирать из банков наличные 1996 или 2003 годов. Возникает вопрос, почему все боятся держать сбережения в долларах, которым исполнилось более 20 лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы об обмене валюты.

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Наши граждане неоднократно жаловались на произвол обменников, которые отказывались принимать старую валюту без признаков сильного износа или устанавливали двойной курс/дополнительную комиссию. Это происходит по двум причинам:

первая — валюту давних лет эмиссии очень сложно проверять на подлинность;

вторая — банки переполнены так называемыми "зелеными" купюрами.

Как рассказал экономический эксперт Антон Швец, в условиях военного положения очень сложно организовать трансграничное перемещение валютных ценностей. В мирное время банки пользовались услугами специальных авиаперевозчиков, с помощью которых регулярно вывозились старые и поврежденные бумажные деньги.

"Одно дело — доставить деньги инкассаторским броневичком за полчаса из местного аэропорта. Другое — везти наличные сотни километров наземными маршрутами в соседние страны и так же ввозить обратно новую. Это требует специальных автомобилей, персонала, охраны. Такая логистика является сложной и очень дорогой", — констатировал эксперт.

Как результат — объем "синих" долларов в хранилищах уменьшился, а "зеленые" банкноты накапливаются. Украинцы не соглашаются брать старую валюту, ведь ожидают проблем с обменом в будущем, а финучреждения вынуждены прибегать к неправомерным методам.

Вмешательство Нацбанка

После волны жалоб регулятор вмешался в ситуацию и запретил участникам рынка устанавливать ограничения для клиентов на обмен валюты в зависимости от года выпуска. Действительными считаются банкноты, напечатанные после 1914 года. Если они не имеют признаков сильного износа или повреждения, то не должны оставаться в стороне от обменного процесса.

Законодательство позволяет не принимать лишь такую наличную валюту:

фальшивую;

разорванную на части;

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), общая площадь которых превышает 50%;

обожженную, обожженную, трухлявую;

с типографскими недостатками.

За нарушение требований НБУ обменные пункты штрафуют на крупные суммы. В некоторых случаях регулятор может лишить участника рынка лицензии на осуществление деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, даже запятнанные доллары можно обменять. Важно, чтобы купюра содержала не более трех пятен диаметром до 5 мм каждое и надписей площадью до 200 кв.мм. Иначе придется воспользоваться услугой инкассо, поскольку отдать в обменник не получится.

Также мы писали, какую валюту использовать для переводов из-за границы в Украину родственникам. Лучше всего отправлять евро или доллары на валютный банковский счет, дабы не пришлось конвертировать в гривны. Потом деньги можно снять в банке.