Українці за кордоном — в якій валюті краще переказувати гроші родичам

Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Чимало наших громадян після переїзду за кордон відправляють родичам гроші. Українці в Польщі, Чехії, Великій Британії, Канаді, США тощо можуть фінансово допомагати близьким. Але постає питання, яку валюту краще використовувати для переказів в Україну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям за кордоном про відправлення коштів родичам.

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В якій валюті переказувати гроші

На відміну від виведення коштів за кордон, міжнародні перекази в Україну не потрапили під обмеження НБУ. Тобто загальних лімітів по сумі та кількості транзакцій немає, хіба що їх встановив обслуговуючий банк. Це логічно, оскільки держава потребує припливу валюти.

Наші громадяни, які заробляють кошти за кордоном і фінансово допомагають родичам в Україні, можуть здійснювати валютні перекази різними способами:

напряму з картки на картку;

через систему SWIFT;

за допомогою міжнародних систем переказів, як от MoneyGram або Western Union.

Що стосується валюти, то необхідно зважати на кілька нюансів. У випадку переказу доларів, євро, злотих, фунтів стерлінгів тощо на гривневий рахунок відбудеться конвертація в національну валюту за актуальним курсом. Плюс доведеться заплатити комісію за послугу (ставки варіюються в різних банках і міжнародних системах).

Найкращим варіантом буде надіслати гроші у валюті держави перебування. Картка також повинна бути валютна, а не гривнева (для уникнення зайвої конвертації). Тоді в Україні можна замовити видачу готівки без потреби міняти долари/євро/злоті/фунти на гривні. З огляду на курсові показники станом на червень 2025 року, то ідеальною валютою для переказу видається євро.

Як уникнути оподаткування

За законом України, надходження на картку від близьких родичів із-за кордону не підлягають оподаткуванню 18% ПДФО та 5% військового збору. Але важливо дотриматися таких вимог:

кошти є безповоротною матеріальною допомогою чи утриманням;

переказ підпадає під визначення "подарунок" і надісланий батькам, чоловіку/дружині, дітям, братам і сестрам, онукам.

Якщо іноземні доходи класифікували як спадщину, то отримувачі повинні підпадати під перший ступінь споріднення (батьки, другий з подружжя, діти). Для уникнення зайвих запитань не завадить правильно прописувати призначення платежу: "утримання", "матеріальна допомога" чи "дарування".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть виникнути проблеми з обміном іноземних купюр. Не всі фінансові установи приймають старі зразки євро і банкноти номіналом 500 євро. Хоча НБУ забороняє учасникам ринку встановлювати подібні обмеження для клієнтів.

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