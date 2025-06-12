Украинцы за границей — в какой валюте лучше переводить деньги родственникам

Приват24 на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Многие наши граждане после переезда за границу отправляют родственникам деньги. Украинцы в Польше, Чехии, Великобритании, Канаде, США и т.д. могут финансово помогать близким. Но возникает вопрос, какую валюту лучше использовать для переводов в Украину.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам за рубежом об отправке денег родственникам.

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В какой валюте переводить деньги

В отличие от вывода средств за границу, международные переводы в Украину не попали под ограничения НБУ. То есть общих лимитов по сумме и количеству транзакций нет, разве что их установил обслуживающий банк. Это логично, поскольку государство нуждается в притоке валюты.

Наши граждане, которые зарабатывают деньги за рубежом и финансово помогают родственникам в Украине, могут осуществлять валютные переводы различными способами:

напрямую с карты на карту;

через систему SWIFT;

с помощью международных систем переводов, таких как MoneyGram или Western Union.

Что касается валюты, то необходимо учитывать несколько нюансов. В случае перевода долларов, евро, злотых, фунтов стерлингов и т.д. на гривневый счет произойдет конвертация в национальную валюту по актуальному курсу. Плюс придется заплатить комиссию за услугу (ставки варьируются в разных банках и международных системах).

Наилучшим вариантом будет отправить деньги в валюте государства пребывания. Карточка тоже должна быть валютная, а не гривневая (для избежания лишней конвертации). Тогда в Украине можно заказать выдачу наличных без необходимости менять доллары/евро/злотые/фунты на гривны. Учитывая курсовые показатели по состоянию на июнь 2025 года, то идеальной валютой для перевода выдается евро.

Как избежать налогообложения

По закону Украины, поступления на карту от близких родственников из-за рубежа не подлежат налогообложению 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Но важно соблюсти такие требования:

средства являются безвозвратной материальной помощью или содержанием;

перевод подпадает под определение "подарок" и направлен родителям, мужу/жене, детям, братьям и сестрам, внукам.

Если иностранные доходы классифицировали как наследство, то получатели должны подпадать под первую степень родства (родители, второй из супругов, дети). Во избежание лишних вопросов не помешает правильно прописывать назначение платежа: "содержание", "материальная помощь" или "дарение".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут возникнуть проблемы с обменом иностранных купюр. Не все финансовые учреждения принимают старые образцы евро и банкноты номиналом 500 евро. Хотя НБУ запрещает участникам рынка устанавливать подобные ограничения для клиентов.

Также мы писали, что делать украинцам с загрязненными долларами. Наличие на купюрах пятен или надписей не означает, что такую наличность больше не удастся использовать. Признаки сильного повреждения валюты установил НБУ.