Власна справа — який бізнес українці можуть відкрити у Польщі

Дівчина з ноутбуком. Фото: Freepik

Відкриття власного бізнесу в Польщі стає дедалі популярнішим серед українців, які знайшли там прихисток від війни та шукають нові можливості для фінансової стабільності й самореалізації. Однак, попри просту процедуру реєстрації та досить зрозумілі податкові правила, підприємництво у сусідній країні — дуже серйозне питання, яке може передбачати чимало труднощів.

Про нюанси та актуальні моменти щодо власного бізнесу в Польщі розповіли на порталі UniverPL.

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Види підприємництва у Польщі

Українці, які тимчасово чи постійно перебувають у сусідній державі, можуть відкрити там будь-який з чотирьох видів бізнесу, залежно від своїх фінансових можливостей та юридичного статусу:

Одноосібна підприємницька діяльність. Ця форма бізнесу найпростіша для українців, адже її можна зареєструвати безплатно, вимоги до стартового капіталу теж відсутні. Товариство з обмеженою відповідальністю. Для відкриття такого бізнесу потрібно мати стартовий капітал 5 тис. злотих (55 тис.грн), акціонерів може бути декілька. Акціонерне товариство. Можуть створити декілька акціонерів — фізичних або юридичних осіб. Стартовий капітал — 100 тис. злотих (1,1 млн грн). Цивільне товариство. Не є самостійною юридичною особою. Можуть заснувати компанії або підприємці.

Тож найпростіше у Польщі відкрити одноосібну підприємницьку діяльність (аналог ФОП в Україні). Для цього потрібно лише зареєструватися як підприємець, вести бізнес, отримувати прибуток та вчасно платити податки (на прибуток та страхування до ZUS). Однак і одноосібна підприємницька діяльність у Польщі має свої переваги та недоліки.

Що треба знати про ФОП у Польщі

Для реєстрації одноосібної підприємницької діяльності у Польщі необхідно мати цифровий підпис або профіль у державній електронній системі ePUAP. При цьому наявність посвідки на тимчасове проживання (Karta pobytu) необов'язкова.

Щоб подати заяву про відкриття ФОП до Центрального реєстру інформації про господарську діяльність (CEIDG) також знадобиться польський ідентифікаційний номер — PESEL.

Варто також зазначити, що у сусідній державі існують певні обмеження щодо видів діяльності ФОПів. Заборонено займатися:

вирощуванням окремих видів рослин;

тваринництвом;

страхуванням;

протипожежною діяльністю;

профспілковою працею;

банківською діяльністю.

Також українці у Польщі, якщо реєструють одноосібну підприємницьку діяльність, не можуть відкривати спортивні клуби.

Крім того, ФОП у сусідній державі відповідає за зобов'язаннями усім своїм майном й не може працювати, якщо не має бухгалтера. Останній пункт обумовлений дуже складною супровідною документацію, яку веде підприємець-одноосібник.

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