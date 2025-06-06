Собственное дело — какой бизнес украинцы могут открыть в Польше

Девушка с ноутбуком. Фото: Freepik

Открытие собственного бизнеса в Польше становится все более популярным среди украинцев, которые нашли там убежище от войны и ищут новые возможности для финансовой стабильности и самореализации. Однако, несмотря на простую процедуру регистрации и достаточно понятные налоговые правила, предпринимательство в соседней стране — очень серьезный вопрос, который может предусматривать немало трудностей.

О нюансах и актуальных моментах относительно собственного бизнеса в Польше рассказали на портале UniverPL.

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Виды предпринимательства в Польше

Украинцы, которые временно или постоянно находятся в соседнем государстве, могут открыть там любой из четырех видов бизнеса, в зависимости от своих финансовых возможностей и юридического статуса:

Единоличная предпринимательская деятельность. Эта форма бизнеса простая для украинцев, ведь ее можно зарегистрировать бесплатно, требования к стартовому капиталу тоже отсутствуют. Общество с ограниченной ответственностью. Для открытия такого бизнеса нужно иметь стартовый капитал 5 тыс. злотых (55 тыс.грн), акционеров может быть несколько. Акционерное общество. Могут создать несколько акционеров — физических или юридических лиц. Стартовый капитал — 100 тыс. злотых (1,1 млн грн). Гражданское общество. Не является самостоятельным юридическим лицом. Могут основать компании или предприниматели.

Поэтому проще всего в Польше открыть единоличную предпринимательскую деятельность (аналог ФЛП в Украине). Для этого нужно только зарегистрироваться как предприниматель, вести бизнес, получать прибыль и вовремя платить налоги (на прибыль и страхование в ZUS). Однако и единоличная предпринимательская деятельность в Польше имеет свои преимущества и недостатки.

Что нужно знать о ФЛП в Польше

Для регистрации единоличной предпринимательской деятельности в Польше необходимо иметь цифровую подпись или профиль в государственной электронной системе ePUAP. При этом наличие вида на жительство (Karta pobytu) необязательно.

Чтобы подать заявление об открытии ФЛП в Центральный реестр информации о хозяйственной деятельности (CEIDG) также понадобится польский идентификационный номер — PESEL.

Стоит также отметить, что в соседнем государстве существуют определенные ограничения по видам деятельности ФЛП. Запрещено заниматься:

выращиванием отдельных видов растений;

животноводством;

страхованием;

противопожарной деятельностью;

профсоюзным трудом;

банковской деятельностью.

Также украинцы в Польше, если регистрируют единоличную предпринимательскую деятельность, не могут открывать спортивные клубы.

Кроме того, ФЛП в соседнем государстве отвечает по обязательствам всем своим имуществом и не может работать, если не имеет бухгалтера. Последний пункт обусловлен очень сложной сопроводительной документацией, которую ведет предприниматель-единоличник.

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