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Злотий “відреагував” на Навроцького — що сталося з курсом валюти

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Дата публікації: 3 червня 2025 16:49
Злотий “підбадьорився” після виборів у Польщі — як змінився курс
Злоті на столі. Фото: Pixabay

Переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. Це для багатьох стало несподіванкою та одразу викликало реакцію не лише в політичних колах, а й на фінансових ринках. Польський злотий одразу "підбадьорився" у відповідь на зміну політичного курсу. Коливання валюти відчули й українці, які регулярно її купують або обмінюють.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом злотого в Україні.

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Курс НБУ

За даними порталу "Мінфін", станом на 3 червня 2025 року, Національний банк України встановив офіційний курс злотого на рівні 11,15 грн. Це на 7 копійок вище ніж попередньої доби та на 9 копійок вище, якщо порівнювати з курсом 1 червня. 
Як свідчиться статистика, курс злотого в Україні почав зростати по обіді 2 червня — саме після оголошення результатів президентських виборів у Польщі. 

Курс в пунктах обміну валют

Курс злотого в обмінниках більш спокійно "відреагував" на політичні зміни у Польщі. Станом на ранок 3 червня він становив в середньому:

  • купівля — 11,06 грн/злотий;
  • продаж — 11,15 грн/злотий.

Це лише на 1 копійку більше за показники 2 червня, та на 2 копійки вище курсу, який був у перший день місяця. 

Курс злотого в банках

Українські банки 3 червня продають польський злотий в середньому по 11,45 грн, а купують по 10,80 грн — це на 5 копійок дорожче ніж попередньої доби. 

Найдешевші пропозиції для купівлі у "Полтава-Банку" —  11,10 грн/злотий. Здати злоті найвигідніше у банку "Львів", де купують польську валюту за курсом 11,08 грн. 

В касах інших банківських установ українці можуть обміняти валюту за таким курсом:

  • Ощадбанк — 10,65 грн/злотий — купівля, 11,25 грн/злотий — продаж;
  • Укрексімбанк — 10,85 грн/злотий — купівля, 11,30 грн/злотий — продаж;
  • ПУМБ — 11,00 грн/злотий — купівля, 11,30 грн/злотий — продаж;
  • Кредобанк — 11,06 грн/злотий — купівля, 11,44 грн/злотий — продаж;
  • Ідея Банк — 10,40 грн/злотий — купівля, 11,15 грн/злотий — продаж;
  • Акордбанк — 10,00 грн/злотий — купівля, 11,15 грн/злотий — продаж;
  • Комінбанк — 10,90 грн/злотий — купівля, 11,30 грн/злотий — продаж;
  • Кредитінвест Банк — 11,00 грн/злотий — купівля, 11,20 грн/злотий — продаж;
  • Банк "Український капітал" — 10,80 грн/злотий — купівля, 11,20 грн/злотий — продаж;
  • Полікомбанк — 10,60 грн/злотий — купівля, 11,20 грн/злотий — продаж;
  • Перший інвестиційний банк — 10,70 грн/злотий — купівля, 11,50 грн/злотий — продаж.

Варто зазначити, що деякі фінансові установи можуть стягувати додаткові комісії за конвертацію валют. Дізнатися точну суму, яку доведеться заплатити при обміні, можна в кол-центрі банку. 

Раніше ми писали, що в Україні розширили можливості для обміну валют.

Також дізнавайтеся, як обміняти зношені банкноти.

курс валют Польща банки злотий обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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