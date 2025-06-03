Злотый "взбодрился" после выборов в Польше — как изменился курс

Злотый "отреагировал" на Навроцкого — что произошло с курсом
Победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Это для многих стало неожиданностью и сразу вызвало реакцию не только в политических кругах, но и на финансовых рынках. Польский злотый сразу "воспрял" в ответ на изменение политического курса. Колебания валюты почувствовали и украинцы, которые регулярно ее покупают или обменивают.
Новости.LIVE рассказывают, что происходит с курсом злотого в Украине.
Курс НБУ
По данным портала "Минфин", по состоянию на 3 июня 2025 года, Национальный банк Украины установил официальный курс злотого на уровне 11,15 грн. Это на 7 копеек выше чем в предыдущие сутки и на 9 копеек выше, если сравнивать с курсом 1 июня.
Как свидетельствует статистика, курс злотого в Украине начал расти после обеда 2 июня — именно после объявления результатов президентских выборов в Польше.
Курс в пунктах обмена валют
Курс злотого в обменниках более спокойно "отреагировал" на политические изменения в Польше. По состоянию на утро 3 июня он составлял в среднем:
- покупка — 11,06 грн/злотый;
- продажа — 11,15 грн/злотый.
Это лишь на 1 копейку больше показателей 2 июня, и на 2 копейки выше курса, который был в первый день месяца.
Курс злотого в банках
Украинские банки 3 июня продают польский злотый в среднем по 11,45 грн, а покупают по 10,80 грн — это на 5 копеек дороже чем в предыдущие сутки.
Самые дешевые предложения для покупки у "Полтава-Банка" — 11,10 грн/злотый. Сдать злотые выгоднее всего в банке "Львов", где покупают польскую валюту по курсу 11,08 грн.
В кассах других банковских учреждений украинцы могут обменять валюту по такому курсу:
- Ощадбанк — 10,65 грн/злотый — покупка, 11,25 грн/злотый — продажа;
- Укрэксимбанк — 10,85 грн/злотый — покупка, 11,30 грн/злотый — продажа;
- ПУМБ — 11,00 грн/злотый — покупка, 11,30 грн/злотый — продажа;
- Кредобанк — 11,06 грн/злотый — покупка, 11,44 грн/злотый — продажа;
- Идея Банк — 10,40 грн/злотый — покупка, 11,15 грн/злотый — продажа;
- Аккордбанк — 10,00 грн/злотый — покупка, 11,15 грн/злотый — продажа;
- Коминбанк — 10,90 грн/злотый — покупка, 11,30 грн/злотый — продажа;
- Кредитинвест Банк — 11,00 грн/злотый — покупка, 11,20 грн/злотый — продажа;
- Банк "Украинский капитал" — 10,80 грн/злотый — покупка, 11,20 грн/злотый — продажа;
- Поликомбанк — 10,60 грн/злотый — покупка, 11,20 грн/злотый — продажа;
- Первый инвестиционный банк — 10,70 грн/злотый — покупка, 11,50 грн/злотый — продажа.
Стоит отметить, что некоторые финансовые учреждения могут взимать дополнительные комиссии за конвертацию валют. Узнать точную сумму, которую придется заплатить при обмене, можно в колл-центре банка.
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