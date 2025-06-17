Неправильные доллары США — как найти фальшивую валюту в домашних условиях

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Риск наткнуться на непригодную американскую валюту зависит от способа и места покупки. Фальшивые доллары — не редкость в Украине. Не всегда можно отличить подделку по внешним признакам, поэтому стоит осуществлять обменные операции легально.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как не стать владельцем фальшивой иностранной валюты.

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Где продают поддельные доллары

Чтобы обезопасить себя от потенциальных проблем, необходимо избегать обмена валюты "из рук в руки". Именно на черном рынке наибольшая вероятность наткнуться на непригодные к использованию купюры. Даже у проверенных продавцов могут быть фальшивые деньги, о которых они не знают.

Повышенный риск стать владельцем ненастоящей наличности возникает при осуществлении обменных операций в интернете. Есть много каналов в Telegram, объявлений на сайтах и в социальных сетях о продаже долларов по выгодному курсу. Не рекомендуется заказывать валюту онлайн, ведь не будет стопроцентной уверенности, что не наткнулись на мошенников.

Стоит брать валюту только в лицензированных обменных пунктах и банковских отделениях. Тогда в случае возникновения проблемы с купюрой клиент имеет право предъявить претензию продавцу. Если уж нет выбора и приходится идти на черный рынок, не помешает знать признаки фальшивых бумажных денег.

Как отличить подделку на вид

Лучше всего — проверить с помощью специального устройства в банке. Если такой вариант не подходит, можно поискать признаки, характерные для подделки, в частности:

при осмотре на свету не видно защитную полоску и портрет-водяной знак;

номинал купюры не меняет цвет при наклоне;

отсутствует микропечать — мелкий текст, который можно прочитать под лупой;

портрет нечеткий или нет надписи The United States of America;

бумага на ощупь не хрустящая, легко рвется, а не растягивается;

если провести по банкноте пальцем, не ощущается рельефная печать;

на номинале 100 долларов отсутствует трехмерная защита синего цвета с изображением цифры 100 и колокольчиков;

изображения, кроме кода и печати банка, нанесены не черной краской.

Отметим, визуальный осмотр не способен дать стопроцентный результат, ведь существуют профессионально выполненные подделки. Если сомневаетесь в подлинности американской валюты, стоит обратиться в банк или обменник и заказать услугу проверки с помощью устройства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самой дорогой валютой Европы является фунт стерлингов. Он стоит 1,36 долл. по состоянию на июнь 2025 года и приобрел вес на мировом рынке благодаря исторической ценности, высокому спросу, популярности на бирже FOREX и другим факторам.

Также мы писали, что в Украине существует рынок "старых долларов". Некоторые граждане скупают валюту, которую отказываются принимать обменники, на 10-30% дешевле официального курса. А потом перепродают с большой наценкой и зарабатывают.