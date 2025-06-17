Неправильные доллары США — как найти фальшивую валюту в домашних условиях

Непригодные купюры из США — как избежать проблем из-за обмена
Риск наткнуться на непригодную американскую валюту зависит от способа и места покупки. Фальшивые доллары — не редкость в Украине. Не всегда можно отличить подделку по внешним признакам, поэтому стоит осуществлять обменные операции легально.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как не стать владельцем фальшивой иностранной валюты.
Где продают поддельные доллары
Чтобы обезопасить себя от потенциальных проблем, необходимо избегать обмена валюты "из рук в руки". Именно на черном рынке наибольшая вероятность наткнуться на непригодные к использованию купюры. Даже у проверенных продавцов могут быть фальшивые деньги, о которых они не знают.
Повышенный риск стать владельцем ненастоящей наличности возникает при осуществлении обменных операций в интернете. Есть много каналов в Telegram, объявлений на сайтах и в социальных сетях о продаже долларов по выгодному курсу. Не рекомендуется заказывать валюту онлайн, ведь не будет стопроцентной уверенности, что не наткнулись на мошенников.
Стоит брать валюту только в лицензированных обменных пунктах и банковских отделениях. Тогда в случае возникновения проблемы с купюрой клиент имеет право предъявить претензию продавцу. Если уж нет выбора и приходится идти на черный рынок, не помешает знать признаки фальшивых бумажных денег.
Как отличить подделку на вид
Лучше всего — проверить с помощью специального устройства в банке. Если такой вариант не подходит, можно поискать признаки, характерные для подделки, в частности:
- при осмотре на свету не видно защитную полоску и портрет-водяной знак;
- номинал купюры не меняет цвет при наклоне;
- отсутствует микропечать — мелкий текст, который можно прочитать под лупой;
- портрет нечеткий или нет надписи The United States of America;
- бумага на ощупь не хрустящая, легко рвется, а не растягивается;
- если провести по банкноте пальцем, не ощущается рельефная печать;
- на номинале 100 долларов отсутствует трехмерная защита синего цвета с изображением цифры 100 и колокольчиков;
- изображения, кроме кода и печати банка, нанесены не черной краской.
Отметим, визуальный осмотр не способен дать стопроцентный результат, ведь существуют профессионально выполненные подделки. Если сомневаетесь в подлинности американской валюты, стоит обратиться в банк или обменник и заказать услугу проверки с помощью устройства.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, самой дорогой валютой Европы является фунт стерлингов. Он стоит 1,36 долл. по состоянию на июнь 2025 года и приобрел вес на мировом рынке благодаря исторической ценности, высокому спросу, популярности на бирже FOREX и другим факторам.
Также мы писали, что в Украине существует рынок "старых долларов". Некоторые граждане скупают валюту, которую отказываются принимать обменники, на 10-30% дешевле официального курса. А потом перепродают с большой наценкой и зарабатывают.
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