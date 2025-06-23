Купить доллары на черном рынке — что может пойти не так для владельцев валюты

Долларовая купюра в руках. Фото: Pexels

Многие украинцы покупают доллары у частных лиц, то есть на так называемом черном рынке иностранной валюты. Граждане выбирают такой способ обмена из-за выгодных курсовых показателей. Но редко задумываются над потенциальными последствиями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что может пойти не так при покупке долларов на черном рынке.

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Проблемы от черного рынка валюты

Частные продавцы пытаются конкурировать с обменниками и банками, устанавливая чуть более выгодный наличный курс долларов/евро. Но разница не настолько существенная, чтобы из-за "копеек" подвергать себя опасности. Среди распространенных проблем, которые могут появиться из-за обмена валюты на черном рынке, выделяют пять основных.

Получение фальшивых купюр. Наибольшая вероятность купить фальсификат — именно у частных лиц. Клиенты не могут на месте проверить подлинность купюр и не имеют уверенности в их качестве. Ограбления. Нередко за местами дислокации теневиков следят злоумышленники, которые могут напасть после завершения сделки и украсть валюту. Особенно если состоялась купля-продажа значительной суммы. Манипуляция курсом. Продавцы на черном рынке не должны придерживаться норм и правил, установленных Национальным банком для лицензированных финансовых учреждений. Поэтому не стоит удивляться, что курсы внезапно меняются, а условия сотрудничества становятся менее выгодными. Наказание за нарушение. Если приобретете фальшивую валюту на черном рынке и будете ею пользоваться, не исключена ответственность по Уголовному кодексу. Может грозить штраф или лишение свободы, это зависит от суммы и индивидуальных обстоятельств дела. Отсутствие права на защиту. В случае мошенничества клиенты не могут пожаловаться в НБУ и потребовать справедливости. Обращение в полицию тоже не всегда помогает.

Как избежать проблем из-за обмена валюты

Советы лежат на поверхности, но менее эффективными они не становятся. Украинцам нужно покупать и продавать иностранные купюры исключительно в официальных пунктах, осуществляющих деятельность на основе лицензии. Тогда риск получить фальсификат минимизируется, как и угроза наткнуться на аферистов.

Плюс не помешает осматривать доллары, даже приобретенные в банке или обменнике. Следует изучить, по каким внешним признакам отличают настоящие наличные деньги от подделки — обычно это отсутствие водяных знаков/рельефных элементов/защитной ленты и тому подобное.

Дабы не возникло проблем с подтверждением факта покупки валюты, всегда сохраняйте квитанцию или чек. Эти документы являются доказательством легальной сделки, с ними можно обратиться в полицию или контролирующий орган с жалобой на обман.

Наконец, никогда не "ведитесь" на объявления в Telegram-каналах. Там часто публикуют предложения с выгодными курсами, обещают продать дешевле и купить дороже, но риск наткнуться на мошенника еще больше, чем в случае частных лиц, стоящих на улице.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, валютный рынок Украины переживает непростые времена. На официальные курсы доллара и евро давят геополитические факторы, из-за которых происходят серьезные колебания показателей. Эксперты предполагают, что в ближайшее время не произойдет резкого обвала гривны.

Также мы писали, что некоторые доллары попали в "черный список" обменников. Финансовые учреждения нередко отказываются принимать у клиентов купюры давних годов эмиссии, например, 1996 года выпуска. Такие банкноты сложнее проверять на подлинность.