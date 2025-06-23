Купить доллары на черном рынке — что может пойти не так для владельцев валюты

Опасный обмен валюты — как украинцам не нужно покупать доллары
Многие украинцы покупают доллары у частных лиц, то есть на так называемом черном рынке иностранной валюты. Граждане выбирают такой способ обмена из-за выгодных курсовых показателей. Но редко задумываются над потенциальными последствиями.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что может пойти не так при покупке долларов на черном рынке.
Проблемы от черного рынка валюты
Частные продавцы пытаются конкурировать с обменниками и банками, устанавливая чуть более выгодный наличный курс долларов/евро. Но разница не настолько существенная, чтобы из-за "копеек" подвергать себя опасности. Среди распространенных проблем, которые могут появиться из-за обмена валюты на черном рынке, выделяют пять основных.
- Получение фальшивых купюр. Наибольшая вероятность купить фальсификат — именно у частных лиц. Клиенты не могут на месте проверить подлинность купюр и не имеют уверенности в их качестве.
- Ограбления. Нередко за местами дислокации теневиков следят злоумышленники, которые могут напасть после завершения сделки и украсть валюту. Особенно если состоялась купля-продажа значительной суммы.
- Манипуляция курсом. Продавцы на черном рынке не должны придерживаться норм и правил, установленных Национальным банком для лицензированных финансовых учреждений. Поэтому не стоит удивляться, что курсы внезапно меняются, а условия сотрудничества становятся менее выгодными.
- Наказание за нарушение. Если приобретете фальшивую валюту на черном рынке и будете ею пользоваться, не исключена ответственность по Уголовному кодексу. Может грозить штраф или лишение свободы, это зависит от суммы и индивидуальных обстоятельств дела.
- Отсутствие права на защиту. В случае мошенничества клиенты не могут пожаловаться в НБУ и потребовать справедливости. Обращение в полицию тоже не всегда помогает.
Как избежать проблем из-за обмена валюты
Советы лежат на поверхности, но менее эффективными они не становятся. Украинцам нужно покупать и продавать иностранные купюры исключительно в официальных пунктах, осуществляющих деятельность на основе лицензии. Тогда риск получить фальсификат минимизируется, как и угроза наткнуться на аферистов.
Плюс не помешает осматривать доллары, даже приобретенные в банке или обменнике. Следует изучить, по каким внешним признакам отличают настоящие наличные деньги от подделки — обычно это отсутствие водяных знаков/рельефных элементов/защитной ленты и тому подобное.
Дабы не возникло проблем с подтверждением факта покупки валюты, всегда сохраняйте квитанцию или чек. Эти документы являются доказательством легальной сделки, с ними можно обратиться в полицию или контролирующий орган с жалобой на обман.
Наконец, никогда не "ведитесь" на объявления в Telegram-каналах. Там часто публикуют предложения с выгодными курсами, обещают продать дешевле и купить дороже, но риск наткнуться на мошенника еще больше, чем в случае частных лиц, стоящих на улице.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, валютный рынок Украины переживает непростые времена. На официальные курсы доллара и евро давят геополитические факторы, из-за которых происходят серьезные колебания показателей. Эксперты предполагают, что в ближайшее время не произойдет резкого обвала гривны.
Также мы писали, что некоторые доллары попали в "черный список" обменников. Финансовые учреждения нередко отказываются принимать у клиентов купюры давних годов эмиссии, например, 1996 года выпуска. Такие банкноты сложнее проверять на подлинность.
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