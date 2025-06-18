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Головна Економіка Непридатні долари — які серії та номінали часто фальсифікують

Непридатні долари — які серії та номінали часто фальсифікують

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Дата публікації: 18 червня 2025 08:20
Високий ризик підроблення – які серії та номінали долара найчастіше фальсифікують
Долари в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Які долари під загрозою фальсифікації Що ще варто знати українцям

Рівень підроблення іноземної валюти майже повернувся до показників, які фіксували у 2021 році — до повномасштабної війни в Україні. Переважна більшість вилученої фальшивої готівки — це долари. Постає питання, які номінали та серії американської валюти найчастіше фальсифікують.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари мають підвищений ризик підроблення.

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Які долари під загрозою фальсифікації

Згідно з інформацією Національного банку, за підсумками 2024 року серед вилучених з обігу фальшивих купюр переважали долари — всього 93% від загального обсягу іноземної валюти (решта 7% — євро). Якщо говорити про номінали, то найчастіше шахраї фальсифікували:

  • 100 доларів — 90%;
  • 50 доларів — 9%.

Очевидно, ці номінали українці використовують для заощаджень найбільше, попит на купюри високий. Що стосується серій американської валюти, то можна припустити, що вибір зловмисників лягає на лінійки зі старим дизайном — до 2013 року. Готівку нового зразка стало складніше підробляти, натомість банкноти п’ятнадцятирічної давності не мають:

  • синьої захисної стрічки;
  • 3D-голограм;
  • складних елементів захисту.

Серії до 2013 року легше фальсифікувати завдяки простому дизайну паперових грошей, а відрізнити справжню купюру від фейкової можна лише при детальному вивченні чи за допомогою спеціального пристрою.

"Для уникнення випадків отримання підробок НБУ радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих пунктів обміну валюти чи банківських фінансових установ", — констатував регулятор.

При купівлі іноземних грошових знаків рекомендується звертати увагу на рік випуску, наявність сучасних захисних елементів, якість паперу. В разі виникнення підозри щодо справжності валюти необхідно здати її в банк, звідки купюри направлять на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ НБУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, долари 1996 року випуску потрапили у "чорний список". Обмінники часто відмовляються приймати купюру номіналом 100 доларів через важкість виявлення фальшивок. Для українців встановлюють подвійний курс чи комісію на обмін старої валюти.

Також ми писали, що робити українцям із доларами, на яких присутні плями та написи. Не обов’язково викидати забруднені купюри, адже є шанс їх замінити на нові. Потрібно віднести гроші в банк чи обмінник, де фахівці визначать ступінь пошкодження.

НБУ гроші долар валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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