Высокий риск подделки — какие серии и номиналы доллара чаще всего фальсифицируют

Непригодные доллары — какие серии и номиналы часто фальсифицируют
Уровень подделки иностранной валюты почти вернулся к показателям, которые фиксировали в 2021 году — до полномасштабной войны в Украине. Подавляющее большинство изъятой фальшивой наличности — это доллары. Возникает вопрос, какие номиналы и серии американской валюты чаще всего фальсифицируют.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары имеют повышенный риск подделки.
Какие доллары под угрозой фальсификации
Согласно информации Национального банка, по итогам 2024 года среди изъятых из обращения фальшивых купюр преобладали доллары — всего 93% от общего объема иностранной валюты (остальные 7% — евро). Если говорить о номиналах, то чаще всего мошенники фальсифицировали:
- 100 долларов — 90%;
- 50 долларов — 9%.
Очевидно, эти номиналы украинцы используют для сбережений больше всего, спрос на купюры высокий. Что касается серий американской валюты, то можно предположить, что выбор злоумышленников ложится на линейки со старым дизайном — до 2013 года. Наличные нового образца стало сложнее подделывать, зато банкноты пятнадцатилетней давности не имеют:
- синей защитной ленты;
- 3D-голограмм;
- сложных элементов защиты.
Серии до 2013 года легче фальсифицировать благодаря простому дизайну бумажных денег, а отличить настоящую купюру от фейковой можно только при детальном изучении или с помощью специального устройства.
"Во избежание случаев получения подделок НБУ советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные пункты обмена валюты или банковские финансовые учреждения", — констатировал регулятор.
При покупке иностранных денежных знаков рекомендуется обращать внимание на год выпуска, наличие современных защитных элементов, качество бумаги. В случае возникновения подозрения относительно подлинности валюты необходимо сдать ее в банк, откуда купюры направят на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение НБУ.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, доллары 1996 года выпуска попали в "черный список". Обменники часто отказываются принимать купюру номиналом 100 долларов из-за трудности выявления фальшивок. Для украинцев устанавливают двойной курс или комиссию на обмен старой валюты.
Также мы писали, что делать украинцам с долларами, на которых присутствуют пятна и надписи. Не обязательно выбрасывать загрязненные купюры, ведь есть шанс их заменить на новые. Нужно отнести деньги в банк или обменник, где специалисты определят степень повреждения.
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