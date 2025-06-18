Высокий риск подделки — какие серии и номиналы доллара чаще всего фальсифицируют

Доллары в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Уровень подделки иностранной валюты почти вернулся к показателям, которые фиксировали в 2021 году — до полномасштабной войны в Украине. Подавляющее большинство изъятой фальшивой наличности — это доллары. Возникает вопрос, какие номиналы и серии американской валюты чаще всего фальсифицируют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары имеют повышенный риск подделки.

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Какие доллары под угрозой фальсификации

Согласно информации Национального банка, по итогам 2024 года среди изъятых из обращения фальшивых купюр преобладали доллары — всего 93% от общего объема иностранной валюты (остальные 7% — евро). Если говорить о номиналах, то чаще всего мошенники фальсифицировали:

100 долларов — 90%;

50 долларов — 9%.

Очевидно, эти номиналы украинцы используют для сбережений больше всего, спрос на купюры высокий. Что касается серий американской валюты, то можно предположить, что выбор злоумышленников ложится на линейки со старым дизайном — до 2013 года. Наличные нового образца стало сложнее подделывать, зато банкноты пятнадцатилетней давности не имеют:

синей защитной ленты;

3D-голограмм;

сложных элементов защиты.

Серии до 2013 года легче фальсифицировать благодаря простому дизайну бумажных денег, а отличить настоящую купюру от фейковой можно только при детальном изучении или с помощью специального устройства.

"Во избежание случаев получения подделок НБУ советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные пункты обмена валюты или банковские финансовые учреждения", — констатировал регулятор.

При покупке иностранных денежных знаков рекомендуется обращать внимание на год выпуска, наличие современных защитных элементов, качество бумаги. В случае возникновения подозрения относительно подлинности валюты необходимо сдать ее в банк, откуда купюры направят на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доллары 1996 года выпуска попали в "черный список". Обменники часто отказываются принимать купюру номиналом 100 долларов из-за трудности выявления фальшивок. Для украинцев устанавливают двойной курс или комиссию на обмен старой валюты.

Также мы писали, что делать украинцам с долларами, на которых присутствуют пятна и надписи. Не обязательно выбрасывать загрязненные купюры, ведь есть шанс их заменить на новые. Нужно отнести деньги в банк или обменник, где специалисты определят степень повреждения.