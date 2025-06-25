Вигідний обмін доларів — в який день тижня краще купувати і продавати валюту

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Валютний ринок являє собою вельми складну систему, яка має особливості та правила функціонування. Аби вигідніше продати чи купити долари, українці стежать за тенденціями, відслідковують систематичність, аналізують динаміку. Це дозволяє зрозуміти, коли найкращий час для обміну іноземної валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли найбільш вигідно купувати валюту в обмінниках.

Реклама

Читайте також:

Вигідний обмін доларів в Україні

Обсяги торгів можуть варіюватися залежно від дня тижня. В суботу і неділю коливання присутні лише на готівковому ринку, оскільки курси, встановлені на годину закриття торгів ввечері п'ятниці, залишаються незмінними до ранку понеділка. Динаміку вартості долара вдається відслідкувати за допомогою даних на порталі Мінфін.

Графік готівкового курсу дозволяє знайти систематичність у піднятті й падінні показників. Ці зміни вказують на дні тижня, коли американська валюта коштує дешевше, отже її вигідніше купувати, і навпаки. Аналізуючи графік, українці можуть позбутися додаткових фінансових витрат під час обміну.

Динаміка готівкового курсу долара в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

Коливання курсових показників протягом місяця вказали на очевидну тенденцію: пік вартості долара традиційно приходиться на вівторок і середу. А четвер і п’ятниця — найбільш оптимальні дні для придбання валюти, бо на другу половину тижня приходиться здешевлення. Зокрема у травні-червні долар коштував дорого в такі дати:

27 травня (вівторок);

2 червня (понеділок);

10 червня (вівторок);

18 червня (середа).

Натомість низькі курсові показники зафіксувалися 29 травня (четвер), 6 червня (п’ятниця) і 13 червня (п’ятниця). Виходить, купувати долари краще перед вихідними, а продавати — на початку тижня. Так вдасться зекономити на обмінній операції та отримати максимальну вигоду від динаміки курсу.

Де не варто купувати долари

Окрім днів тижня, рекомендується зважати на розташування обмінного пункту. Найгірший варіант — звернутися за доларами чи євро в аеропорту. Зазвичай там неконкурентний курс, а клієнтам доводиться погоджуватися на обслуговування, бо навколо немає альтернативи. Краще знайти найближчий банк і продати гривні там.

Плюс не завадить уникати приватних осіб, які стоять біля входу в аеропорт і пропонують здійснити обмінну операцію. Вони можуть встановити більш вигідний курс, але клієнт наражає себе на великі ризики. Наприклад, він може купити фальшиві купюри, справжність яких неможливо перевірити на місці.

Нагадаємо, найстарішою валютою у світі вважають британський фунт стерлінгів. Перші згадки про гроші датуються ще 760 роком. Офіційно фунт призначили валютою у 1707 році, коли відбулося об’єднання Англійського та Шотландського королівства.

Також ми писали, що українців не випустять за кордон із готівкою, якщо вони не задекларують її. Закон вимагає декларувати гроші, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За ігнорування загрожує великий штраф і конфіскація готівкових купюр.