Выгодный обмен долларов — в какой день недели лучше покупать и продавать валюту

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Валютный рынок представляет собой весьма сложную систему, которая имеет особенности и правила функционирования. Чтобы выгоднее продать или купить доллары, украинцы следят за тенденциями, отслеживают систематичность, анализируют динамику. Это позволяет понять, когда лучшее время для обмена иностранной валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда наиболее выгодно покупать валюту в обменниках.

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Выгодный обмен долларов в Украине

Объемы торгов могут варьироваться в зависимости от дня недели. В субботу и воскресенье колебания присутствуют лишь на наличном рынке, поскольку курсы, установленные на час закрытия торгов вечером пятницы, остаются неизменными до утра понедельника. Динамику стоимости доллара удается отследить с помощью данных на портале Минфин.

График наличного курса позволяет найти систематичность в поднятии и падении показателей. Эти изменения указывают на дни недели, когда американская валюта стоит дешевле, следовательно ее выгоднее покупать, и наоборот. Анализируя график, украинцы могут избавиться от дополнительных финансовых затрат при обмене.

Динамика наличного курса доллара в Украине. Фото: скриншот/Минфин

Колебания курсовых показателей в течение месяца указали на очевидную тенденцию: пик стоимости доллара традиционно приходится на вторник и среду. А четверг и пятница — наиболее оптимальные дни для приобретения валюты, поскольку на вторую половину недели приходится удешевление. В мае-июне доллар стоил дорого в такие даты:

27 мая (вторник);

2 июня (понедельник);

10 июня (вторник);

18 июня (среда).

Зато низкие курсовые показатели зафиксировались 29 мая (четверг), 6 июня (пятница) и 13 июня (пятница). Получается, покупать доллары лучше перед выходными, а продавать — в начале недели. Так удастся сэкономить на обменной операции и получить максимальную выгоду от динамики курса.

Где не стоит покупать доллары

Кроме дней недели, рекомендуется учитывать расположение обменного пункта. Худший вариант — обратиться за долларами или евро в аэропорту. Обычно там неконкурентный курс, а клиентам приходится соглашаться на обслуживание, ведь нет альтернативы. Лучше найти ближайший банк и продать гривны там.

Плюс не помешает избегать частных лиц, которые стоят у входа в аэропорт и предлагают совершить обменную операцию. Они могут установить более выгодный курс, но клиент подвергает себя большим рискам. Например, он может купить фальшивые купюры, подлинность которых невозможно проверить на месте.

Напомним, самой старой валютой в мире считают британский фунт стерлингов. Первые упоминания о деньгах датируются еще 760 годом. Официально фунт назначили валютой в 1707 году, когда произошло объединение Английского и Шотландского королевства.

Также мы писали, что украинцев не выпустят за границу с наличными, если они не задекларируют их. Закон требует декларировать деньги, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте. За игнорирование грозит крупный штраф и конфискация наличных купюр.