Перетин кордону з грошима — кого можуть не випустити з України і чому

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїжджаючи за кордон, українці часто беруть готівку — долари або євро. Проте випускають з грошима не всіх громадян, оскільки існує вимога щодо обов’язкового декларування валютних цінностей. Через незнання або небажання повідомляти про транспортування готівки люди наражають себе на проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто не зможе перетнути український кордон із грошима.

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Правила перетину кордону з грошима

На офіційному сайті Державної митної служби повідомили, що громадяни України та іноземці можуть перетинати кордон із готівковими валютними цінностями. Але потрібно декларувати гроші в разі перевищеня ліміту — 10 000 євро в еквіваленті. При перевезенні меншої суми декларація не заповнюється.

Вимога стосується усіх валют: доларів, євро, фунтів стерлінгів, злотих, гривні тощо. Доведеться здійснити перерахунок за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату перетину державного кордону.

"Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено", — констатували в ДМС.

Плюс доведеться надати документальні підтвердження джерел походження коштів (конкретно суми перевищення ліміту 10 000 євро). Можуть вимагати:

платіжні інструкції на видачу готівки в операційній касі банку;

квитанції про зняття готівки через платіжні пристрої;

квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій.

Лише виконавши всі законодавчі вимоги, вдасться перетнути кордон України з грошима. У протилежному випадку загрожують серйозні проблеми — штрафи і конфіскація готівки.

Як можуть покарати порушників

Згідно з законом "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил", недекларування валюти карається адміністративною відповідальністю — штрафом у розмірі 20% суми перевищення ліміту.

За умисне приховування валюти або спробу провезти її поза митним контролем загрожує фінансова санкція у розмірі 100%. Плюс готівкові гроші конфіскують. Аби не натрапити на подібні проблеми, рекомендується тримати заощадження на банківських рахунках. Гроші на картках не підпадають під обмеження на перевезення, тому жодних питань у митників не виникне.

Нагадаємо, українці ризикують натрапити на непридатні до використання долари, купуючи їх на чорному ринку або онлайн (соціальні мережі, сайти, месенджері). Плюс дуже непросто відрізнити справжню купюру від фальшивої тільки за зовнішніми ознаками.

Також ми писали, які номінали і серії долара найчастіше фальсифікують в Україні. За даними НБУ, понад 90% усіх вилучених з обігу підробок становлять купюри номіналом 100 доларів. Шахраї обирають серії до 2013 року, оскільки їх простіше підробити.