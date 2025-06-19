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Главная Экономика Выезд из Украины — кому не удастся пересечь границу с наличными

Выезд из Украины — кому не удастся пересечь границу с наличными

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 06:35
Пересечение границы с деньгами — кого могут не выпустить из Украины и почему
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Правила пересечения границы с деньгами Как могут наказать нарушителей

Выезжая за границу, украинцы часто берут наличные — доллары или евро. Однако выпускают с деньгами не всех граждан, поскольку существует требование об обязательном декларировании валютных ценностей. Из-за незнания или нежелания сообщать о транспортировке наличности люди подвергают себя проблемам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто не сможет пересечь украинскую границу с деньгами.

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Правила пересечения границы с деньгами

На официальном сайте Государственной таможенной службы сообщили, что граждане Украины и иностранцы могут пересекать границу с наличными валютными ценностями. Но нужно декларировать деньги в случае превышения лимита — 10 000 евро в эквиваленте. При перевозке меньшей суммы декларация не заполняется.

Требование касается всех валют: долларов, евро, фунтов стерлингов, злотых, гривны и др. Придется осуществить перерасчет по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату пересечения государственной границы.

"Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, законодательством не установлено", — констатировали в ГТС.

Плюс придется предоставить документальные подтверждения источников происхождения средств (конкретно суммы превышения лимита 10 000 евро). Могут потребовать:

  • платежные инструкции на выдачу наличных в операционной кассе банка;
  • квитанции о снятии наличных через платежные устройства;
  • квитанции об осуществлении валютно-обменных операций.

Лишь выполнив все законодательные требования, удастся пересечь границу Украины с деньгами. В противном случае грозят серьезные проблемы — штрафы и конфискация наличных.

Как могут наказать нарушителей

Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил", недекларирование валюты карается административной ответственностью — штрафом в размере 20% суммы превышения лимита.

За умышленное сокрытие валюты или попытку провезти ее вне таможенного контроля грозит финансовая санкция в размере 100%. Плюс наличные деньги конфискуют. Дабы не столкнуться на подобными проблемами, рекомендуется держать сбережения на банковских счетах. Деньги на карточках не подпадают под ограничения на перевозку, поэтому никаких вопросов у таможенников не возникнет.

Напомним, украинцы рискуют наткнуться на непригодные к использованию доллары, покупая их на черном рынке или онлайн (социальные сети, сайты, мессенджеры). Плюс очень непросто отличить настоящую купюру от фальшивой только по внешним признакам.

Также мы писали, какие номиналы и серии доллара чаще всего фальсифицируют в Украине. По данным НБУ, более 90% всех изъятых из обращения подделок составляют купюры номиналом 100 долларов. Мошенники выбирают серии до 2013 года, поскольку их проще подделать.

декларация деньги штрафы валюта выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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