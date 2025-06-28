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Головна Економіка Ціни на продукти — що відбувається в Польщі, Румунії та Німеччині

Ціни на продукти — що відбувається в Польщі, Румунії та Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:12
Польща, Німеччина, Румунія — скільки коштують базові продукти в Європі (фото)
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Ціни в польському Lidl Ціни на продукти в Німеччині Вартість продуктів у Румунії

Українці звикли до думки, що в Європі ціни на продукти вищі. Проте через інфляцію, зростання курсу долара та збільшення собівартості виробництва затребувані товари поступово дорожчають. Ми дізналися, скільки влітку 2025 року коштували базові продукти харчування в кількох європейських країнах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на продукти в Польщі, Румунії та Німеччині.

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Ціни в польському Lidl

Мережу Lidl люблять за широкий асортимент продуктів, лояльні ціни, регулярну наявність знижок та акційних пропозицій. Коли ми відвідали один із супермаркетів у Польщі, там якраз встановили знижки помідори. Споживачі могли придбати кілограм томатів на 16% дешевше — за 14,99 злотих (172 грн) замість 17,99 злотих (207 грн).

Червоний перець віддавали за 16,99 злотих (195 грн/кг), жовтий і солодкий — за 19,99 злотих (230 грн/кг). Ціни на курячі яйця варіювалися залежно від виробника: найдешевша упаковка коштувала 9,99 злотих (115 грн), найдорожча — 12,49 злотих (143 грн). Молоко жирністю 3,2% обходилося споживачам у 3,79 злотих (43 грн).

  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Ціни на продукти в Польщі. Фото: Новини.LIVE
1 / 9
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі

Ціни на продукти в Німеччині

Ми також дізналися, що відбувається з вартістю продуктів харчування в Німеччині. Овочі та фрукти продавали за такими цінами:

  • вишня — 1,19 євро/100 г (58 грн);
  • морква — 1,99 євро/кг (97 грн);
  • помідори — 1,99 євро/500 г (97 грн);
  • червоний перець — 1,99 євро/500 г (97 грн);
  • банани — 2,49 євро/кг (121 грн);
  • картопля — 2,75 євро/кг (134 грн);
  • слива — 5,99 євро/кг (292 грн).

Хліб коштував від 1,49 євро (72 грн) до 2,99 євро (146 грн), молоко — 1,39 євро (68 грн) в середньому, вершкове масло — 3,59 євро (175 грн), курячі яйця — від 1,99 євро (97 грн) до 4,79 євро (234 грн).

  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Ціни на продукти в Німеччині. Фото: Новини.LIVE
1 / 15
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині

Вартість продуктів у Румунії

Держава хоч і ввійшла в Європейський Союз, але не відмовилася він національної валюти. Тому в супермаркетах усі ціни вказані в леях (Польща так само залишила злоті). Ми перевірили, за скільки віддавали споживачам затребувані продукти харчування.

Яйця коштували 12,99 лей у середньому (125 грн), шоколадки Milka — 11,99 лей (115 грн), питна вода у пластикових пляшечках — від 3,99 до 5,49 лей (38-52 грн), заварна кава — від 40,49 до 86,49 лей (389-831 грн). Лимони (500 г) обходилися покупцям у 6,49 лей (317 грн), персики (500 г) — у 12,99 лей (634 грн), томати черрі (250 г) — у 9,99 лей (488).

  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Ціни на продукти в Румунії. Фото: Новини.LIVE
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  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії

Нагадаємо, середня вартість упаковки курячих яєць в Україні — від 65 до 70 грн. Але деякі супермаркети пропонують більш вигідні ціни. Наприклад, у Варусі споживачі можуть придбати десяток яєць всього за 54 грн, в АТБ — за 59 грн.

Також ми писали, де продавали кілограм черешні по 689 грн. Таку ціну на сезонний продукт встановили в Сільпо, хоча асортимент містить бюджетні позиції за 200-300 грн/кг.

Польща Німеччина Румунія супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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