Ціни на продукти в липні — до чого готуватися українцям і що може подешевшати

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В першій половині 2025 року споживачі відчули зміни, пов’язані з цінами в Україні. Сезонні овочі та фрукти подорожчали, курячі яйця зафіксувалися у вартості, а молочні продукти стабільно недешеві. Постає питання, чи варто нашим громадянам сподіватися на покращену ситуацію з цінами у липні.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з вартістю затребуваних продуктів харчування найближчим часом.

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Ціни на сезонні овочі та фрукти

Другий місяць літа 2025 року принесе українцям здешевлення овочів. Цього разу сезон затягнувся через несприятливі погодні умови в травні — заморозки та сильні дощі з вітрами. Традиційно показники вартості в супермаркетах на овочі починають знижуватися в другій декаді червня, але у 2025 році період зміститься на липень.

"Тоді почнеться серйозне здешевлення овочевої групи товарів: томатів, огірків, молодої картоплі, цибулі тощо. А черешня, вишня, абрикоси та інші кісточкові... Цього року маємо великий недорід. Були приморозки, врожаї виявилися поганими. Хіба що з південних областей підуть невеликі партії. Але значного здешевлення не буде", — зауважив експерт.

Згідно з Мінфіном, станом на 24 червня середньозважена ціна затребуваних овочів перебуває на такому рівні:

молода картопля — 33,27 грн/кг;

цибуля ріпчаста молода — 22,86 грн/кг;

морква молода — 82,95 грн/кг;

огірки — 54,99 грн/кг;

помідори червоні — 96,30 грн/кг;

буряк молодий — 44,50 грн/кг;

часник молодий — 141,17 грн/кг.

Вартість овочів і фруктів у супермаркеті. Фото: скриншот

Вартість овочів і фруктів у супермаркеті. Фото: скриншот

Вартість овочів і фруктів у супермаркеті. Фото: скриншот

Вартість овочів і фруктів у супермаркеті. Фото: скриншот 1 / 4







Яйця та молочні продукти

Вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 67,90-73,53 грн. Така середня ціна по Україні спостерігається орієнтовно з середини весни. Постає питання, чи очікувати споживачам на зниження показників, враховуючи поповнення пропозиції фермерським продуктом.

"Яйця стовідсотково будуть дешевшати найближчим часом. Якщо подивитися дані Держкомстату по травню, то вони вже впали в ціні. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Олег Пендзин.

Натомість молочна продукція (кисломолочний і твердий сир, вершкове масло, молоко) вже поступово дешевшає. Зниження цін почалося в травні 2025 року і буде продовжуватися. За словами експерта, показники пішли вниз у зв'язку з тим, що худоба перейшла на відкритий випас. Влітку споживачам не доведеться хвилюватися за несприятливі коливання цін.

Що буде з вартістю хліба

Хлібо-булочні вироби з кожним роком дорожчають, не дивлячись на врожайність зернових. Щомісяця приріст вартості становить 1,3-2%. Така динаміка є традиційною, поки не з’явиться новий врожай зернових. Залежно від результату сформується нова ціна на хліб.

"Ми практично доїли врожай минулого року, і незрозуміло, скільки зберуть зернових у 2025-му. Хліб не буде дешевшати в липні, це 100%. А коли стане зрозуміла ціна нових помольних партій, тоді побачимо, як зміниться вартість хлібо-булочних виробів. Навряд чи вона знизиться", — додав Пендзин.

Зауважимо, у травні інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі, а ціни зросли на 1,3% за місяць. Саме цей індикатор використовують, аби продемонструвати динаміку споживчих цін на продукти харчування. Як видно, прогнозованого НБУ сповільнення не сталося.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в Україні подешевшали, але не настільки, як очікували споживачі. Супермаркети вже кілька місяців не знижують показники, зафіксувавши вартість продукту на сталому рівні. Ми дізналися, за скільки продають упаковку яєць станом на червень.

Також ми писали, що відбувається з цінами на пломбір у магазинах. Ми знайшли найдешевші та найдорожчі пропозиції в різних мережах супермаркетів. Завдяки знижкам українці можуть економити на затребуваному літньому товарі.