Морозиво в супермаркетах — яка ціна найдорожчого і найдешевшого пломбіру

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Настало літо, а це сезон, коли через спеку хочеться освіжитися морозивом. У супермаркетах українці можуть знайти позиції на різний смак і гаманець — мережі пропонують як бюджетні варіанти, так і дорогі. Цікаво дізнатися, скільки треба віддати за стаканчик пломбіру у червні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує найдешевший і найдорожчий пломбір у супермаркетах України.

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Ціни на морозиво у червні

Ми перевірили актуальні пропозиції в різних популярних магазинах України та дізналися, що відбувається з цінами на морозиво. Завдяки акціям вдається суттєво економити на продукті, хоча на бюджетні позиції рідко встановлюють вигідні знижки. Станом на 18 червня мінімальна вартість звичайного стаканчика пломбіру в супермаркетах перебуває на такому рівні (без урахування акцій):

Варус — 18,50 грн (70 г);

Сільпо — 23,99 грн (75 г);

АТБ — 25,50 грн (70 г);

Новус — 31,49 грн (75 г);

Метро — 32,29 грн (75 г);

Фора — 34,20 грн (90 г);

МегаМаркет — 39 грн (80 г).

Як видно, найвигідніше купувати морозиво у Варусі та Сільпо, хоча завдяки знижкам ціни падають ще більше. Дорогий пломбір можна собі дозволити не кожного дня. В АТБ, наприклад, за стаканчик потрібно віддати максимум 43,90 грн (80 г), Сільпо недалеко відійшов за вартістю — 44,29 грн (95 г).

Ціни на пломбір у супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на пломбір у супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на пломбір у супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на пломбір у супермаркетах. Фото: скриншот 1 / 4







У Варусі морозиво коштує 42,90 грн (100 г), у Новусі — 42,99 грн (95 г), у Форі — 43 грн (95 г), у Метро — 40,20 грн (95 г), у МегаМаркеті — 47,30 грн (80 г). Варто уточнити, що ми брали до уваги лише пломбір у стаканчиках, а не ріжки, контейнери чи морозиво на паличці.

Знижки на морозиво в супермаркетах

З 18 по 24 червня в АТБ діють сезонні знижки на різноманітні продукти харчування, зокрема морозиво. Українці можуть зекономити до 50% завдяки акційній пропозиції: за малиновий ріжок доведеться заплатити всього 28,50 грн замість 57,90 грн, а пломбір на паличці зі смаком "кокос-мигдаль" коштує 17,90 грн замість 35,90 грн.

Якщо полюбляєте морозиво у пластикових контейнерах (зазвичай важать більше), теж вдасться заощадити трохи грошей. За сорбет зі смаком полуниці (300 г) потрібно віддати лише 69,90 грн замість 128,90 грн (-45%), за шоколадний продукт у лотку вагою 500 г — 92,90 грн замість 169,50 грн (-45%).

Нагадаємо, в АТБ встановили знижки до 50% на улюблені продукти харчування, зокрема морозиво, шоколад, ковбасні вироби, каву тощо. Споживачам вдасться заощадити до половини суми, необхідної для оплати товарів за стандартними цінами.

Також ми писали, що українці можуть вимагати від супермаркетів відшкодування. У разі зникнення майна з камери схову відвідувачам дозволяється поскаржитися на магазин. А заклад зобов’язаний виплатити компенсацію за втрачені речі.