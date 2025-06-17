Такі ціни на яйця шукають всі українці — де знайти найдешевшу упаковку

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Аби стимулювати продажі, деякі супермаркети запроваджують знижки на затребувані продукти харчування. Курячі яйця не поспішають дешевшати, але споживачі мають змогу економити кошти, шукаючи вигідні пропозиції. Різниця між мінімальною вартістю упаковки в магазинах доволі суттєва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті найдешевша упаковка яєць.

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Де вигідно купувати яйця

Згідно з Мінфіном, упаковка курячих яєць категорії С1 коштує в середньому 67,90-73,53 грн. Можна знайти більш лояльні ціни, оскільки супермаркети, конкуруючи за споживачів, готові знижувати показники. Ми перевірили актуальну вартість продукту в різних закладах і вияснили, куди варто ходити українцям за бюджетними курячими яйцями.

Станом на 17 червня 2025 року найвигідніше робити покупки у Варусі. За яйця категорії С2 потрібно віддати лише 54,90 грн, категорії С1 — 55,60 грн. Плюс в асортименті присутній нефасований продукт — 3,99 грн за одне яйце категорії С2. Фінансова вигода для українців очевидна.

Для максимальної економії можна звернути увагу на знижку: -50% за упаковку яєць, термін придатності яких добігає кінця. Стандартна ціна торгової марки "Від Доброї курки" (категорія С0) становить 63,90 грн, а з уцінкою — вдвічі менше.

Вартість яєць у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на яйця в супермаркетах

В інших мережах показники відчутно варіюються. Наближену до мінімальної маємо пропозицію в АТБ — 59,90 грн за упаковку продукту категорії С1. Актуальна найменша вартість в популярних супермаркетах станом на 17 червня така:

Сільпо — від 59,99 грн (категорія С2);

Фора — від 61,49 грн (категорія С1);

Новус — від 66,99 грн (категорія С0);

МегаМаркет — від 67,70 грн (категорія С2);

Метро — від 69,16 грн (категорія С2).

Ціни на поштучні яйця коливаються: у Новусі та Форі — 4,49 грн/шт. (44,90 грн/десяток), у МегаМаркеті — 5,70 грн/шт. (57 грн/десяток). Експерти радять українцям не чекати здешевлення найближчим часом, навіть у разі поповнення асортименту місцевим фермерським продуктом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть суттєво зекономити на яйцях, купуючи затребуваний продукт поштучно. В різних супермаркетах ціни варіюються, але в АТБ вони лояльні — 4,49 грн за штуку. Отже за десяток потрібно віддати 44,90 грн, що дешевше, ніж упаковка.

Також ми писали, що відбувається з цінами на абрикоси в Україні. Бюджетні фрукти споживачі можуть знайти у Варусі (від 112,90 грн/кг), найдорожче віддають у Новусі (від 180 грн/кг). Висока вартість пов’язана з весняними заморозками та суттєвим імпортом.