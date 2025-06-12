На яйцях в АТБ можна економити — що відбувається з цінами у червні 2025

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Один із базових продуктів харчування — курячі яйця — не тішить українців низькими цінами. В супермаркетах упаковка коштує 65-70 грн у середньому, хоча споживачі мають змогу економити на поштучному товарі. Нефасовані яйця фінансово вигідніші, але їх продають не у всіх популярних мережах. Ми дізналися, за скільки віддають продукт в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ станом на 12 червня.

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Вартість яєць в АТБ

Згідно з Мінфіном, українці можуть придбати упаковку яєць категорії С1 орієнтовно за 67,90-73,53 грн (середня вартість). В різних супермаркетах ціни варіюються, наприклад, АТБ віддає фасований продукт мінімум за 59,90 грн, максимум — за 75,90 грн. Проте існує можливість чимало заощадити.

Яйця у відкритих лотках коштують дешевше, оскільки не доводиться переплачувати на торгову марку та упаковку. Станом на 12 червня 2025 року вартість поштучного товару в АТБ перебуває на рівні 4,49 грн/шт. За десяток доведеться віддати всього 44,90 грн, тобто різниця з ціною найдешевшої упаковки — 15 грн. За такі гроші вдасться отримати ще три яйця додатково.

Вартість нефасованих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйця в інших супермаркетах

В інших популярних українських мережах також продають нефасовані яйця. Ми перевірили, де найнижча ціна:

Варус — 3,99 грн/шт. (категорія С2);

Новус — 4,35 грн/шт. (категорія С1);

Фора — 4,39 грн/шт. (категорія С1/С0);

МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категорія С1).

Найвигідніше відвідувати Варус, аби запастися курячими яйцями — за десяток потрібно віддати всього 39,90 грн. Натомість МегаМаркет не може похвалитися дешевим продуктом: навіть упаковка яєць категорії С1 коштує мінімум 78,20 грн, що є найвищим показником серед усіх вказаних супермаркетів.

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