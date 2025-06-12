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Головна Економіка На яйцях можна суттєво зекономити — де продають по 4,49 грн

На яйцях можна суттєво зекономити — де продають по 4,49 грн

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Дата публікації: 12 червня 2025 17:12
На яйцях в АТБ можна економити — що відбувається з цінами у червні 2025
Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Вартість яєць в АТБ Яйця в інших супермаркетах

Один із базових продуктів харчування — курячі яйця — не тішить українців низькими цінами. В супермаркетах упаковка коштує 65-70 грн у середньому, хоча споживачі мають змогу економити на поштучному товарі. Нефасовані яйця фінансово вигідніші, але їх продають не у всіх популярних мережах. Ми дізналися, за скільки віддають продукт в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ станом на 12 червня.

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Вартість яєць в АТБ

Згідно з Мінфіном, українці можуть придбати упаковку яєць категорії С1 орієнтовно за 67,90-73,53 грн (середня вартість). В різних супермаркетах ціни варіюються, наприклад, АТБ віддає фасований продукт мінімум за 59,90 грн, максимум — за 75,90 грн. Проте існує можливість чимало заощадити.

Яйця у відкритих лотках коштують дешевше, оскільки не доводиться переплачувати на торгову марку та упаковку. Станом на 12 червня 2025 року вартість поштучного товару в АТБ перебуває на рівні 4,49 грн/шт. За десяток доведеться віддати всього 44,90 грн, тобто різниця з ціною найдешевшої упаковки — 15 грн. За такі гроші вдасться отримати ще три яйця додатково.

Яйця в АТБ
Вартість нефасованих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйця в інших супермаркетах

В інших популярних українських мережах також продають нефасовані яйця. Ми перевірили, де найнижча ціна:

  • Варус — 3,99 грн/шт. (категорія С2);
  • Новус — 4,35 грн/шт. (категорія С1);
  • Фора — 4,39 грн/шт. (категорія С1/С0);
  • МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категорія С1).

Найвигідніше відвідувати Варус, аби запастися курячими яйцями — за десяток потрібно віддати всього 39,90 грн. Натомість МегаМаркет не може похвалитися дешевим продуктом: навіть упаковка яєць категорії С1 коштує мінімум 78,20 грн, що є найвищим показником серед усіх вказаних супермаркетів.

Нагадаємо, мед може зникнути з полиць українських супермаркетів. Через пізні весняні заморозки, сильні дощі та загибель бджіл буде важко уникнути дефіциту продукту. Ми дізналися, скільки коштує мед у популярних магазинах станом на червень 2025 року.

Також ми писали, що відбувається з цінами на м'ясо в супермаркетах. Курка і свинина подорожчали, проте споживачам регулярно доступні акційні пропозиції. Мережі встановлюють знижки на продукти, аби стимулювати продажі та звільняти місця для нового товару.

АТБ покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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