Літні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах і де знайти дешевше

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці відвідують супермаркети з надією побачити знижені ціни на курячі яйця. Експерти прогнозували падіння вартості затребуваного продукту влітку, коли збільшиться пропозиція на ринку. Споживачі бачать невелику різницю показників, але вона не виправдала очікування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в популярних супермаркетах України.

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Вартість нефасованих яєць

У багатьох супермаркетах продають яйця поштучно — у відкритих картонних лотках. Так не доводиться переплачувати за упаковку і торгову марку, що дозволяє знизити вартість. Економія на десятку яєць може доходить до 15 грн залежно від магазину.

Ми дізналися, які ціни встановили відомі мережі станом на 10 червня 2025 року:

Варус — 3,99 грн/шт. (категорія С2);

Новус — 4,35 грн/шт. (категорія С1);

Фора — 4,39 грн/шт. (категорія С1/С0);

МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категорія С1).

Для порівняння, станом на 3 червня у Форі продавали нефасовані яйця за 4,27 грн/шт. Тобто бачимо невелике здешевлення, яке здатне перерости в тенденцію ближче до середини літнього сезону.

Ціни на упаковані яйця

Купуючи поштучний товар, дійсно вдається заощадити кошти. Наприклад, у Варусі найдешевша упаковка яєць категорії С2 коштує 54,90 грн, а десяток нефасованого продукту обійдеться у 39,99 грн. Отже різниця становить 14,91 грн, за цю суму споживачі можуть придбати ще 3 яйця додатково.

Вартість яєць у Сільпо. Фото: скриншот

В інших популярних мережах супермаркетів такі ціни на упаковки курячих яєць:

Варус — від 54,30 грн (категорія С1);

АТБ — від 59,90 грн (категорія С1);

Сільпо — від 59,99 грн (категорія С2);

Новус — від 60,39 грн (категорія С1);

Фора — від 60,49 грн (категорія С1);

Метро — від 67,50 грн (категорія С2);

МегаМаркет — від 78,20 грн (категорія С1).

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць станом на 10 червня 2025 року перебуває в діапазоні 67,90-73,53 грн. Деякі експерти передбачають, що найближчим часом показники виростуть, оскільки подорожчає собівартість виробництва.

Влітку, швидше за все, ціни залишатимуться на поточному рівні чи повільно знижуватимуться за рахунок збільшення обсягів від приватних господарств. Дрібні фермери вплинуть на баланс між попитом і пропозицією, але це триватиме недовго. Вже восени ситуація може кардинально змінитися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, малина в Україні стала ягодою для обраних, враховуючи ціну в супермаркетах. Її продають за 159,90 грн/100 г у Сільпо, це найнижча вартість по магазинах. Ми дізналися, де споживачі можуть купити малину станом на червень 2025 року.

Також ми писали, які європейські супермаркети так і не наважилися зайти в Україну. Польська Biedronka, німецькі Lidl та Aldi планували вийти на український ринок до повномасштабної війни, але обіцянки залишилися невиконаними.