Гіганти європейського ритейлу — які відомі супермаркети могли з’явитися в Україні

Сім'я в супермаркеті. Фото: Pexels

Український ринок давно приваблює імениті зарубіжні компанії. Повномасштабна війна понизила рівень зацікавленості брендів, але до 2022 року відомі мережі неодноразово розголошували намір відкрити свої заклади. Цікаво дізнатися, які супермаркети хотіли затвердитися в Україні, але так і не наважилися зайти на ринок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які іноземні мережі супермаркетів могли з’явитися в Україні.

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Biedronka

Польська мережа налічувала близько 3 700 магазинів станом на кінець 2024 року. За інформацією видання inPoland, група Jeronimo Martins (володіє Biedronka) намагалася поглинути одну з найбільших мереж супермаркетів України — АТБ.

В інтерв’ю Forbes Ukraine один зі співвласників АТБ Віктор Карачун розповів, що іноземні інвестори хотіли придбати місцевий бренд за 4,5 млрд доларів, але угода зірвалася, оскільки потенційні покупці продешевили. Керівництво української мережі дані не підтвердило, але й не спростувало.

Супермаркет Biedronka. Фото: Google Maps

Aldi

У 2021 році з’явилася інформація, що німецька компанія ALDI Einkauf SE & Co. oHG зареєструвала товарний знак в Україні. Він передбачав діяльність у торгівельній сфері, а саме роздрібний продаж:

сільськогосподарської продукції;

мийних засобів;

знаряддя для чищення та прибирання;

косметики;

предметів гігієни;

безрецептурних лікарських засобів;

харчових добавок;

канцелярських товарів та офісного приладдя;

електричних апаратів та аксесуарів.

Але відтоді жодних відомостей про вихід компанії на український ринок не фіксували. Загалом Aldi — це відома у всьому світі мережа дисконтних супермаркетів, вона входить у десятку найбільших.

Супермаркет Aldi. Фото: Google Maps

Lidl

Ще одна німецька мережа, представлена в багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Анонс потенційної появи на ринку відбувся у 2021 році, проте через декілька місяців після початку повномасштабної війни стало відомо про відкладення експансії на невизначений термін.

Тоді Lidl називали головним конкурентом АТБ, оскільки супермаркети мають схожу бізнес-модель. Не виключено, що мережі могли б змагатися за першість в рейтингу магазинів із найнижчими цінами. Нині під брендом Lidl налічують близько 12 000 закладів.

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися про аналог українського АТБ в Польщі. Одна з мереж супермаркетів може похвалитися низькими цінами. Базовий продуктовий набір коштував лише 230,09 злотих станом на жовтень 2024 року.

Також ми писали, в чому феномен німецької мережі супермаркетів Lidl та чому європейці настільки її люблять. Споживачам подобаються лояльні ціни, якісні товари, свіжі продукти, широкий асортимент і чистота в приміщеннях.