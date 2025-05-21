Супермаркети Lidl — чому європейці в захваті від мережі та за що її люблять

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

Якщо поляки люблять з акуповуватися в Biedronka, то європейці віддають перевагу Lidl. Перший магазин німецької мережі відкрився понад 50 років тому, а станом на 2025-й кількість торгових точок по всьому світу налічує близько 12 200. Постає питання, як компанії вдалося розвинути свою популярність та чому європейці обирають саме супермаркети Lidl.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що подобається споживачам у супермаркетах Lidl.

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Чому покупці обирають Lidl

Ми знайшли велику кількість відгуків європейців (зокрема німців) про мережу та дізналися, що особливого в цих магазинах. Lidl характеризується успішним поєднанням німецької ефективності, європейської якості та лояльних цін. Мережу часто називають раціональною, бо покупки здійснюються швидко та надійно.

"Незмінно привітний персонал і достатньо місця для покупок. Широкий асортимент за помірними цінами. Є багато безкоштовних місць для паркування. Працівник на касі навіть потрудився нагадати мені про знижку, яка була доступна через додаток Lidl", — написав один із відвідувачів.

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот

Відгуки європейців про Lidl. Фото: скриншот 1 / 7













На основі відгуків можемо зробити підсумок характерних особливостей супермаркетів Lidl:

висока якість товарів за доступну ціну;

європейський стандарт свіжості, особливо овочів/фруктів, випічки, м’ясних і молочних продуктів;

мінімалістичний дизайн закладів, хороше освітлення та зручна навігація по секціях;

регулярні тематичні тижні, що робить покупки різноманітними;

концентрація на біопродукти, підтримку етичної торгівлі, зменшення використання пластику.

Ціни часто нижчі за середні, що стало можливим завдяки масовим закупівлям товарів, оптимізації логістики і зосередженню на власних брендах (до 80% асортименту). Окремо споживачам дозволили слідкувати за знижками та акційними пропозиціями в мобільному застосунку, тож шопінг видається фінансово вдалим.

Критика Lidl

Будь-який бізнес має переваги і недоліки. В інтернеті можна знайти негативні відгуки на супермаркети. Деяким відвідувачам не подобається відсутність великої гнучкості під час вибору торгових марок. Іншими словами, асортимент для когось обмежений, якщо порівнювати з конкурентами Lidl.

Також люди скаржаться на швидке зникнення з прилавків акційних товарів. Затребувані продукти харчування і непродовольчі вироби розкуповують дуже швидко за наявності вигідної знижки. Плюс у деяких країнах Європи, зокрема Франції, Lidl має репутацію "магазину для бідних", хоча цей імідж поступового зникає.

Нагадаємо, ми порівняли ціни на затребувані продукти харчування у двох популярних супермаркетах — Lidl та Сільпо. Вдалося з’ясувати, де вигідніше купувати овочі, молочну продукцію та курячі яйця.

Також ми писали, що через весняні заморозки 2025 року Україна може втратити до 55% урожаю черешні та до 50% вишні. Це призведе до суттєвого зростання цін на ягоди. Ситуацію погіршує аналогічний неврожай у Туреччині — головному експортері черешні.