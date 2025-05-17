Ціни на продукти в Lidl — як відрізняються від українських і де дешевше купувати

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

В Європі дуже популярна німецька мережа супермаркетів Lidl. Заклади присутні у всіх країнах ЄС, також компанія розвивається на ринках Австралії, Китаю і США. Ми відвідали магазин у Вроцлаві, Польща, та дізналися актуальні ціни на затребувані продукти харчування, зокрема овочі, молоко та курячі яйця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються ціни в польському Lidl від українських.

Реклама

Читайте також:

Ціни на овочі

Деякі продукти коштують дорожче в Україні, а щось вигідніше купувати в наших популярних супермаркетах. Наприклад, на помідори в Lidl запровадили знижку 16%: за 1 кілограм томатів потрібно віддати 14,99 злотих (165 грн) замість 17,99 злотих (195 грн). В Сільпо ціни починаються від 83 грн/кг.

Ціни на помідори в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на помідори в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на помідори в Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Червоний перець обійдеться споживачам у 16,99 злотих (185 грн/кг), а жовтий — у 19,99 злотих (220 грн/кг). Українці за червоний заплатять у Сільпо 199 грн/кг, за жовтий — 169 грн/кг. Солодкий перець коштує у Польщі 19,99 злотих (220 грн/кг), а відвідувачі Сільпо можуть його придбати за 199 грн/кг.

Ціни на перець в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на перець в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на перець в Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Ціни на молоко та яйця

Найдешевша упаковка курячих яєць першої категорії коштує в Сільпо 59,99 грн, найдорожча — 104 грн. А середня вартість десятка по Україні станом на травень 2025 року, згідно з даними Мінфіну, перебуває в діапазоні від 62,90 до 73,53 грн. В Lidl можна придбати упаковку від 9,99 злотих (108 грн) до 12,49 злотих (136 грн).

Вартість курячих яєць в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Молоко коштує по-різному. За упаковку жирністю 3,2% доведеться заплатити 3,79 злотих (41 грн), за молоко у пляшці — 3,59 злотих (39 грн). У Сільпо за продукт жирністю 3,2% потрібно віддати від 53,99 до 79,49 грн у середньому.

Ціни на молоко в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молоко в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молоко в Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Сільпо знизили ціни на затребувані продукти харчування. Споживачі можуть купити алкогольні напої, шоколад, сьомгу, вершкове масло сосиски тощо буквально вдвічі дешевше. Але варто поспішити, поки дія акційних пропозицій не закінчилася.

Також ми писали, за що поляки так люблять мережу супермаркетів Biedronka. Судячи з відгуків місцевих, магазини вражають якістю продуктів, низькими цінами, привітним персоналом і регулярними знижками. Серед недоліків поляки назвали великі черги до кас.