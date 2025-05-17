Цены на продукты в Lidl — как отличаются от украинских и где дешевле покупать

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

В Европе очень популярна немецкая сеть супермаркетов Lidl. Заведения присутствуют во всех странах ЕС, также компания развивается на рынках Австралии, Китая и США. Мы посетили магазин во Вроцлаве, Польша, и узнали актуальные цены на востребованные продукты питания, в частности овощи, молоко и куриные яйца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличаются цены в польском Lidl от украинских.

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Цены на овощи

Некоторые продукты стоят дороже в Украине, а что-то выгоднее покупать в наших популярных супермаркетах. Например, на помидоры в Lidl ввели скидку 16%: за 1 килограмм томатов нужно отдать 14,99 злотых (165 грн) вместо 17,99 злотых (195 грн). В Сильпо цены начинаются от 83 грн/кг.

Цены на помидоры в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на помидоры в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на помидоры в Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Красный перец обойдется потребителям в 16,99 злотых (185 грн/кг), а желтый — в 19,99 злотых (220 грн/кг). Украинцы за красный заплатят в Сильпо 199 грн/кг, за желтый — 169 грн/кг. Сладкий перец стоит в Польше 19,99 злотых (220 грн/кг), а посетители Сильпо могут его приобрести за 199 грн/кг.

Цены на перец в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на перец в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на перец в Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Цены на молоко и яйца

Самая дешевая упаковка куриных яиц первой категории стоит в Сильпо 59,99 грн, самая дорогая — 104 грн. А средняя стоимость десятка по Украине по состоянию на май 2025 года, согласно данным Минфина, находится в диапазоне от 62,90 до 73,53 грн. В Lidl можно приобрести упаковку от 9,99 злотых (108 грн) до 12,49 злотых (136 грн).

Стоимость куриных яиц в Lidl. Фото: Новини.LIVE

Молоко стоит по-разному. За упаковку жирностью 3,2% придется заплатить 3,79 злотых (41 грн), за молоко в бутылке — 3,59 злотых (39 грн). В Сильпо за продукт жирностью 3,2% нужно отдать от 53,99 до 79,49 грн в среднем.

Цены на молоко в Lidl. Фото: Новости.LIVE

Цены на молоко в Lidl. Фото: Новости.LIVE

Цены на молоко в Lidl. Фото: Новости.LIVE 1 / 3





Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Сильпо снизили цены на востребованные продукты питания. Потребители могут купить алкогольные напитки, шоколад, семгу, сливочное масло сосиски и т.д. буквально вдвое дешевле. Но стоит поспешить, пока действие акционных предложений не закончилось.

Также мы писали, за что поляки так любят сеть супермаркетов Biedronka. Судя по отзывам местных, магазины поражают качеством продуктов, низкими ценами, приветливым персоналом и регулярными скидками. Среди недостатков поляки назвали большие очереди к кассам.