В Сільпо діють знижки до 55% — які популярні продукти віддають дешевше

Вивіска Сільпо. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Аби стимулювати продажі, українські супермаркети регулярно запроваджують знижки на безліч затребуваних продуктів харчування. В Сільпо споживачі мають змогу придбати шоколад, сьомгу, сосиски, алкогольні напої, каву та інші популярні товари майже вдвічі дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які продукти діють вигідні знижки в Сільпо.

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Великі знижки в Сільпо

Відвідувачам супермаркетів не завадить слідкувати за акційними пропозиціями, щоб економити кошти на продуктовому шопінгу. Не варто думати, що знижки — це ознака поганої якості, закінчення терміну придатності тощо. Насправді мережі встановлюють знижені ціни для стимулювання продажів і звільнення місця на полицях для нового товарного надходження.

Станом на 17 травня українці можуть купити в Сільпо такі продукти за вигідною вартістю:

віскі — 449 грн замість 999 грн (-55%);

пиво світле — 89,99 грн замість 179 грн (-50%);

шоколад молочний — 118,90 грн замість 219 грн (-46%);

оселедець молодий слабосолений — 13,90 грн замість 22,90 грн (-39%);

масло солодковершкове 82,5% — 79,99 грн замість 128 грн (-38%);

сьомга слабосолена — 189 грн замість 299 грн (-37%);

сосиски з індичатиною — 59,99 грн замість 94,99 грн (-37%);

сир чеддеризований 45% — 54,99 грн замість 85,99 грн (-36%);

макаронні вироби — 59,99 грн замість 89,49 грн (-33%);

чай — 65,99 грн замість 93,99 грн (-30%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4







Знижені ціни в АТБ

Не лише Сільпо може дивувати українців вигідними акціями. Відвідувачам іншого популярного супермаркету АТБ пропонують знижені ціни на велику кількість затребуваних продуктів. Наприклад, вдвічі дешевше коштує морозиво — всього 24,50 грн замість 49,60 грн.

Знижка 47% діє на чай — 34,80 грн замість 66,90 грн, а розчинну каву вдасться придбати за 349,90 грн замість 648,90 грн (-46%). Поціновувачам солодощів продають плитку молочного шоколаду з мигдалем і карамеллю всього за 42,50 грн замість 77,30 грн (-45%).

Нагадаємо, старі ціни на курячі яйця поволі повертаються. В АТБ продають десяток нефасованих яєць всього за 44,90 грн, тоді як найдешевша упаковка коштує орієнтовно 60 грн. Це дозволяє споживачам економити на затребуваному продукті.

Також ми писали, що мережу супермаркетів Biedronka дуже люблять у Польщі. В цих магазинах зазвичай нижчі ціни, асортимент вражає різноманіттям, а продукти — свіжістю і якістю. Ми дізналися, що думають поляки про Biedronka.