В Сильпо действуют скидки до 55% — какие популярные продукты отдают дешевле

Вывеска Сильпо. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чтобы стимулировать продажи, украинские супермаркеты регулярно вводят скидки на множество востребованных продуктов питания. В Сильпо потребители могут купить шоколад, семгу, сосиски, алкогольные напитки, кофе и другие популярные товары почти вдвое дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие продукты действуют выгодные скидки в Сильпо.

Реклама

Читайте также:

Большие скидки в Сильпо

Посетителям супермаркетов не помешает следить за акционными предложениями, дабы экономить деньги на продуктовом шопинге. Не стоит думать, что скидки — это признак плохого качества, окончания срока годности и тому подобное. На самом деле сети устанавливают сниженные цены для стимулирования продаж и освобождения места на полках для нового товарного поступления.

По состоянию на 17 мая украинцы могут купить в Сильпо такие продукты по выгодной стоимости:

виски — 449 грн вместо 999 грн (-55%);

пиво светлое — 89,99 грн вместо 179 грн (-50%);

шоколад молочный — 118,90 грн вместо 219 грн (-46%);

сельдь молодая слабосоленая — 13,90 грн вместо 22,90 грн (-39%);

масло сладкосливочное 82,5% — 79,99 грн вместо 128 грн (-38%);

семга слабосоленая — 189 грн вместо 299 грн (-37%);

сосиски с индюшатиной — 59,99 грн вместо 94,99 грн (-37%);

сыр чеддеризированный 45% — 54,99 грн вместо 85,99 грн (-36%);

макаронные изделия — 59,99 грн вместо 89,49 грн (-33%);

чай — 65,99 грн вместо 93,99 грн (-30%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 4







Сниженные цены в АТБ

Не только Сильпо может удивлять украинцев выгодными акциями. Посетителям другого популярного супермаркета АТБ предлагают сниженные цены на большое количество востребованных продуктов. Например, вдвое дешевле стоит мороженое — всего 24,50 грн вместо 49,60 грн.

Скидка 47% действует на чай — 34,80 грн вместо 66,90 грн, а растворимый кофе удастся приобрести за 349,90 грн вместо 648,90 грн (-46%). Ценителям сладостей продают плитку молочного шоколада с миндалем и карамелью всего за 42,50 грн вместо 77,30 грн (-45%).

Напомним, старые цены на куриные яйца медленно возвращаются. В АТБ продают десяток нефасованных яиц всего за 44,90 грн, тогда как самая дешевая упаковка стоит ориентировочно 60 грн. Это позволяет потребителям экономить на востребованном продукте.

Также мы писали, что сеть супермаркетов Biedronka очень любят в Польше. В этих магазинах обычно цены ниже, ассортимент поражает многообразием, а продукты — свежестью и качеством. Мы узнали, что думают поляки о Biedronka.