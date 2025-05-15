Ціни на курячі яйця в АТБ — що з ними сталося у травні 2025 (фото)

АТБ в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці засумували за дешевими яйцями, бо через глобальні фактори, зокрема інфляцію та дорожчання собівартості виробництва, ціна продукту в супермаркетах регулярно зростала. Втім у травні 2025 року споживачі почали фіксувати зниження показників, особливо на поштучні яйця в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на курячі яйця в АТБ.

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Вартість яєць в АТБ

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки яєць станом на 15 травня 2025 року варіюється від 62,90 до 73,53 грн. В різних популярних супермаркетах України можна придбати десяток за 53,80 грн (Варус) і 99,70 грн (МегаМаркет). Тобто діапазон цін великий, що дозволяє споживачам обирати позицію в асортименті залежно від фінансових можливостей.

Але відвідувачі магазинів можуть економити на товарі, купуючи яйці поштучно. Їх продають у відкритих картонних лотках і звичайна математика доводить, що вигідніше заплатити за нефасований десяток, ніж за упаковку конкретної торгової марки.

Наприклад, в АТБ одне яйце коштує 4,49 грн. Найдешевша упаковка яєць першої категорії обійдеться українцям у 60,50 грн. Різниця становить 15,60 грн. За цю зекономлену суму вдасться купити ще 3 яйця.

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, у Новусі нефасовані яйця категорії С1 також продають за 4,49 грн, а найдешевшу упаковку — за 63,29 грн. У Форі потрібно заплатити 4,39 грн/шт. або 60,50 грн/десяток. Відвідувачам МегаМаркету поштучний продукт коштуватиме 6 грн, а бюджетна упаковка — 67,70 грн.

Не завадить слідкувати за акційними пропозиціями в супермаркетах для вигідної економії, враховуючи, що у квітні річний показник інфляції виріс до 15,1% (+0,7%), а курячі яйця подорожчали чи не найбільше.

Ціни на яйця в США

У Сполучених Штатах Америки покупці досі страждають через рекордно високі ціни, які стали наслідком масштабного поширення пташиного грипу. Проте у квітні роздрібна вартість за дюжину яєць класу А знизилася до 5,12 дол. після 6,23 дол. у березні.

За інформацією видання AP, середня ціна загалом упала на 12,7%. Цей показник — найбільш різке місячне падіння з березня 1984 року. Але ситуація залишається нестабільною: станом на квітень 2025 року десяток великих яєць коштував на 79% більше, ніж в аналогічний період 2024-го (2,86 дол. за дюжину).

Щоб побороти складнощі, США довелося активізувати імпорт продукту з Південної Кореї, Туреччини, Бразилії та інших країн. Міністерство сільського господарства в лютому заявило, що інвестує 1 млрд доларів на допомогу фермерам. Із початку 2022 року пташиний грип убив понад 169 млн птахів на території Сполучених Штатів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити затребувані продукти харчування в АТБ зі знижками до 50%. Солодощі, каву, ковбасу, снеки, морозиво та інші популярні товари вдасться отримати вдвічі дешевше. Але варто поспішити, поки акційна пропозиція не закінчилася.

Також ми писали, як змінилися ціни на вершкове масло в Україні. Через економічні та ринкові фактори (інфляція, збільшення витрат на виробництво, коливання курсу) продукти регулярно дорожчають. Це не обійшло стороною масло в супермаркетах.