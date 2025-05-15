Цены на куриные яйца в АТБ — что с ними произошло в мае 2025 (фото)

АТБ в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы соскучились по дешевым яйцам, ведь из-за глобальных факторов, в частности инфляции и удорожания себестоимости производства, цена продукта в супермаркетах регулярно росла. Впрочем, в мае 2025 года потребители начали фиксировать снижение показателей, особенно на поштучные яйца в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на куриные яйца в АТБ.

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Стоимость яиц в АТБ

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц по состоянию на 15 мая 2025 года варьируется от 62,90 до 73,53 грн. В разных популярных супермаркетах Украины можно приобрести десяток за 53,80 грн (Варус) и 99,70 грн (МегаМаркет). То есть диапазон цен большой, что позволяет выбирать позицию в ассортименте в зависимости от финансовых возможностей.

Но посетители магазинов могут экономить на товаре, покупая яйца поштучно. Их продают в открытых картонных лотках и обычная математика доказывает, что выгоднее заплатить за нефасованный десяток, чем за упаковку конкретной торговой марки.

Например, в АТБ одно яйцо стоит 4,49 грн. Самая дешевая упаковка яиц первой категории обойдется украинцам в 60,50 грн. Разница составляет 15,60 грн. За эту сэкономленную сумму удастся купить еще 3 яйца.

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, в Новусе нефасованные яйца категории С1 тоже продают за 4,49 грн, а самую дешевую упаковку — за 63,29 грн. В Форе нужно заплатить 4,39 грн/шт. или 60,50 грн/десяток. Посетителям МегаМаркета поштучный продукт будет стоить 6 грн, а бюджетная упаковка — 67,70 грн.

Не помешает следить за акционными предложениями в супермаркетах для выгодной экономии, учитывая, что в апреле годовой показатель инфляции вырос до 15,1% (+0,7%), а куриные яйца подорожали больше всего.

Цены на яйца в США

В Соединенных Штатах Америки покупатели до сих пор страдают из-за рекордно высоких цен, что стали следствием масштабного распространения птичьего гриппа. Однако в апреле розничная стоимость за дюжину яиц класса А снизилась до 5,12 долл. после 6,23 долл. в марте.

По информации издания AP, средняя цена в целом упала на 12,7%. Этот показатель — самое резкое месячное падение с марта 1984 года. Но ситуация остается нестабильной: по состоянию на апрель 2025 года десяток крупных яиц стоил на 79% больше, чем в аналогичный период 2024-го (2,86 долл. за дюжину).

Дабы побороть сложности, США пришлось активизировать импорт продукта из Южной Кореи, Турции, Бразилии и других стран. Министерство сельского хозяйства в феврале заявило, что инвестирует 1 млрд долларов для помощи фермерам. С начала 2022 года птичий грипп убил более 169 млн птиц на территории Соединенных Штатов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить востребованные продукты питания в АТБ со скидками до 50%. Сладости, кофе, колбасу, снеки, мороженое и другие популярные товары удастся получить вдвое дешевле. Но стоит поспешить, пока акционное предложение не закончилось.

Также мы писали, как изменились цены на сливочное масло в Украине. Из-за экономических и рыночных факторов (инфляция, увеличение затрат на производство, колебания курса) продукты регулярно дорожают. Это не обошло стороной масло в супермаркетах.