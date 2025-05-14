Дзеркало інфляції — як змінилися ціни на вершкове масло в Україні (інфографіка)

Масло вершкове на тарілці. Фото: Freepik

Вершкове масло, яке ще не так давно було звичним продуктом у кожній українській оселі, сьогодні стало майже розкішшю. Ціни на нього зростають ледь не щодня через низку економічних та ринкових факторів, як от глобальна інфляція, збільшення витрат на виробництво та коливання курсу валют.

Новини.LIVE підрахували, на скільки здорожчало вершкове масло в супермаркетах за рік.

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У травні 2024 року, за даними порталу "Мінфін", пачка вершкового масла "Селянське" жирністю 72,5% та вагою 200 грамів коштувала в середньому 71,02 грн.

Пів року ця ціна практично не змінювалася, але вже у жовтні підскочила майже на 29% — до 91,51 грн. Цей тренд на здорожчання продовжився в листопаді й, схоже на те, не планує зупинятися.

Загалом з травня 2024 року до сьогодні вартість вершкового масла змінювалася так:

травень 2024 — 71,02 грн (пачка 200 г);

червень 2024 — 71,02 грн;

липень 2024 — 70,67 грн;

серпень 2024 — 72,74 грн;

вересень 2024 — 72,75 грн;

жовтень 2024 — 91,51 грн;

листопад 2024 — 112,6 грн ;

грудень 2024 — 114,09 грн;

січень 2025 — 113,5 грн;

лютий 2025 — 115,07 грн;

березень 2025 — 115,04 грн;

квітень 2025 — 117,25 грн;

травень 2025 — 117,1 грн.

Тож, як підрахувати у відсотковому значенні, протягом року вершкове масло додало у ціні майже 65%.

Як змінилися ціни на вершкове масло. Графіка: Новини.LIVE

Чому дорожчає вершкове масло в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі УНІАН назвав три основні причини зростання цін на вершкове масло в Україні:

Подорожчання кормів. Низький урожай у 2024 році викликав підвищення цін на корми для худоби. Це, своєю чергою, збільшує витрати на виробництво молока. Зростання вартості електроенергії. Виробництво масла потребує значних енергетичних ресурсів. Адже молокопереробні підприємства споживають багато електроенергії не лише в процесі виробництва, а й для зберігання готової продукції. Зростання цін на електроенергію та перебої в постачанні через обстріли, які змушують працювати на генераторах, суттєво збільшують витрати виробників. Дефіцит кадрів. Знайти кваліфікованих працівників, зокрема водіїв великовантажних машин, стає дедалі складніше через мобілізацію. Відсутність необхідного персоналу на підприємствах відповідно збільшує собівартість виробництва.

Що відбувається з цінами на вершкове масло у світі

За даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) зростання міжнародних цін на вершкове масло, як і на усі інші молочні продукти, продовжується третій місяць поспіль.

За місяць вартість збільшилася на 2,9 відсотка, досягнувши нового історичного максимуму.

Таке різке подорожчання було значною мірою обумовлено зростанням цін у європейських країнах на тлі скорочення запасів та високого попиту на молочні жири, попри сезонне збільшення виробництва молока.

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