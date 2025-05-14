Зеркало инфляции — как изменились цены на сливочное масло в Украине (инфографика)

Новый символ роскоши — как изменились цены на сливочное масло
Сливочное масло, которое еще не так давно было привычным продуктом в каждом украинском доме, сегодня стало почти роскошью. Цены на него растут чуть ли не ежедневно из-за ряда экономических и рыночных факторов, таких как глобальная инфляция, увеличение затрат на производство и колебания курса валют.
Новини.LIVE подсчитали, на сколько подорожало сливочное масло в супермаркетах за год.
В мае 2024 года, по данным портала "Минфин", пачка сливочного масла "Селянское" жирностью 72,5% и весом 200 граммов стоила в среднем 71,02 грн.
Полгода эта цена практически не менялась, но уже в октябре подскочила почти на 29% — до 91,51 грн. Этот тренд на подорожание продолжился в ноябре и, похоже на то, не планирует останавливаться.
В общем с мая 2024 года до сегодня стоимость сливочного масла менялась так:
- май 2024 — 71,02 грн (пачка 200 г);
- июнь 2024 — 71,02 грн;
- июль 2024 — 70,67 грн;
- август 2024 — 72,74 грн;
- сентябрь 2024 — 72,75 грн;
- октябрь 2024 — 91,51 грн;
- ноябрь 2024 года — 112,6 грн;
- декабрь 2024 — 114,09 грн;
- январь 2025 — 113,5 грн;
- февраль 2025 — 115,07 грн;
- март 2025 — 115,04 грн;
- апрель 2025 — 117,25 грн;
- май 2025 — 117,1 грн.
Таким образом, если подсчитать в процентном значении, в течение года сливочное масло прибавило в цене почти 65%.
Почему дорожает сливочное масло в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН назвал три основные причины роста цен на сливочное масло в Украине:
- Подорожание кормов. Низкий урожай в 2024 году вызвал повышение цен на корма для скота. Это, в свою очередь, увеличивает затраты на производство молока.
- Рост стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергетических ресурсов. Ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют много электроэнергии не только в процессе производства, но и для хранения готовой продукции. Рост цен на электроэнергию и перебои в поставках из-за обстрелов, которые заставляют работать на генераторах, существенно увеличивают расходы производителей.
- Дефицит кадров. Найти квалифицированных работников, в частности водителей большегрузных машин, становится все сложнее из-за мобилизации. Отсутствие необходимого персонала на предприятиях соответственно увеличивает себестоимость производства.
Что происходит с ценами на сливочное масло в мире
По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) рост международных цен на сливочное масло, как и на все другие молочные продукты, продолжается третий месяц подряд.
За месяц стоимость увеличилась на 2,9 процента, достигнув нового исторического максимума.
Такое резкое подорожание было в значительной степени обусловлено ростом цен в европейских странах на фоне сокращения запасов и высокого спроса на молочные жиры, несмотря на сезонное увеличение производства молока.
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