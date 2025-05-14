Зеркало инфляции — как изменились цены на сливочное масло в Украине (инфографика)

Масло сливочное на тарелке. Фото: Freepik

Сливочное масло, которое еще не так давно было привычным продуктом в каждом украинском доме, сегодня стало почти роскошью. Цены на него растут чуть ли не ежедневно из-за ряда экономических и рыночных факторов, таких как глобальная инфляция, увеличение затрат на производство и колебания курса валют.

Новини.LIVE подсчитали, на сколько подорожало сливочное масло в супермаркетах за год.

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В мае 2024 года, по данным портала "Минфин", пачка сливочного масла "Селянское" жирностью 72,5% и весом 200 граммов стоила в среднем 71,02 грн.

Полгода эта цена практически не менялась, но уже в октябре подскочила почти на 29% — до 91,51 грн. Этот тренд на подорожание продолжился в ноябре и, похоже на то, не планирует останавливаться.

В общем с мая 2024 года до сегодня стоимость сливочного масла менялась так:

май 2024 — 71,02 грн (пачка 200 г);

июнь 2024 — 71,02 грн;

июль 2024 — 70,67 грн;

август 2024 — 72,74 грн;

сентябрь 2024 — 72,75 грн;

октябрь 2024 — 91,51 грн;

ноябрь 2024 года — 112,6 грн;

декабрь 2024 — 114,09 грн;

январь 2025 — 113,5 грн;

февраль 2025 — 115,07 грн;

март 2025 — 115,04 грн;

апрель 2025 — 117,25 грн;

май 2025 — 117,1 грн.

Таким образом, если подсчитать в процентном значении, в течение года сливочное масло прибавило в цене почти 65%.

Как изменилась цена на сливочное масло. Графика: Новини.LIVE

Почему дорожает сливочное масло в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН назвал три основные причины роста цен на сливочное масло в Украине:

Подорожание кормов. Низкий урожай в 2024 году вызвал повышение цен на корма для скота. Это, в свою очередь, увеличивает затраты на производство молока. Рост стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергетических ресурсов. Ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют много электроэнергии не только в процессе производства, но и для хранения готовой продукции. Рост цен на электроэнергию и перебои в поставках из-за обстрелов, которые заставляют работать на генераторах, существенно увеличивают расходы производителей. Дефицит кадров. Найти квалифицированных работников, в частности водителей большегрузных машин, становится все сложнее из-за мобилизации. Отсутствие необходимого персонала на предприятиях соответственно увеличивает себестоимость производства.

Что происходит с ценами на сливочное масло в мире

По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) рост международных цен на сливочное масло, как и на все другие молочные продукты, продолжается третий месяц подряд.

За месяц стоимость увеличилась на 2,9 процента, достигнув нового исторического максимума.

Такое резкое подорожание было в значительной степени обусловлено ростом цен в европейских странах на фоне сокращения запасов и высокого спроса на молочные жиры, несмотря на сезонное увеличение производства молока.

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