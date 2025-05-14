В супермаркетах нові ціни на яйця — скільки коштує десяток у травні

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети в Україні встановили різні ціни на курячі яйця. Інфляція призвела до значного дорожчання продукту, хоча споживачі можуть економити, обираючи нефасовані яйця. Ми дізналися, в яких магазинах десяток обійдеться дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця у травні 2025 року.

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Вартість яєць у супермаркетах

Українці спостерігають за коливаннями цін протягом багатьох місяців. Державна служба статистики повідомила, що річний показник інфляції у квітні виріс до 15,1% (+0,7%). Найсильніше ситуація вдарила по вартості яєць, хоча подорожчання також пов’язане з сезонним фактором і збільшенням попиту через Великдень.

За даними Мінфіну, середня ціна упаковки станом на середину травня 2025 року варіюється від 62,90 до 73,63 грн. Ми перевірили інформацію на офіційних сайтах супермаркетів і дізналися, де десяток яєць коштує дешевше:

Варус — від 53,80 до 89,90 грн;

Сільпо — від 59,99 до 99 грн;

АТБ — від 60,50 до 75,90 грн;

Фора — від 61,50 до 89,90 грн;

Новус — від 63,29 до 92,99 грн;

Метро — від 67,50 до 92,46 грн;

МегаМаркет — від 67,70 до 99,70 грн.

Вартість яєць в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на поштучні яйця

Українці можуть економити, купуючи нефасовані курячі яйця, які продають у картонних відкритих лотках. Вони коштують дешевше, наприклад, у Варусі продукт категорії С2 обходиться споживачам у 3,79 грн/шт. Тобто за десяток потрібно заплатити всього 37,90 грн замість 53,80 грн (найдешевша упаковка). Економія — аж 15,90 грн, за цю суму вдасться придбати ще чотири яйця.

В Новусі віддають нефасовані яйця першої категорії за 4,49 грн/шт., у МегаМаркеті — за 6 грн/шт. Як видно, в переважній більшості великих продуктових мереж України вигідніше брати саме поштучні яйця, хоча не всюди вони в наявності.

Нагадаємо, в АТБ встановили знижки до 50% на затребувані продукти харчування. Українці можуть придбати ковбасу, шоколад, чай, каву, морозиво тощо майже вдвічі дешевше. Проте акційні пропозиції діятимуть недовго, тож покупцям варто поспішити.

Також ми писали, що сало в Україні перетворилося на розкішний делікатес, враховуючи ціни в супермаркетах. За кілограм продукту доводиться віддавати сотні гривень. А найдорожчі позиції коштують в магазинах понад 1000 грн/кг.