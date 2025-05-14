В супермаркетах новые цены на яйца — сколько стоит десяток в мае

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты в Украине установили разные цены на куриные яйца. Инфляция привела к значительному удорожанию продукта, хотя потребители могут экономить, выбирая нефасованные яйца. Мы узнали, в каких магазинах десяток обойдется дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в мае 2025 года.

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Стоимость яиц в супермаркетах

Украинцы наблюдают за колебаниями цен в течение многих месяцев. Государственная служба статистики сообщила, что годовой показатель инфляции в апреле вырос до 15,1% (+0,7%). Сильнее всего ситуация ударила по стоимости яиц, хотя подорожание также связано с сезонным фактором и увеличением спроса из-за Пасхи.

По данным Минфина, средняя цена упаковки по состоянию на середину мая 2025 года варьируется от 62,90 до 73,63 грн. Мы проверили информацию на официальных сайтах супермаркетов и узнали, где десяток яиц стоит дешевле:

Варус — от 53,80 до 89,90 грн;

Сильпо — от 59,99 до 99 грн;

АТБ — от 60,50 до 75,90 грн;

Фора — от 61,50 до 89,90 грн;

Новус — от 63,29 до 92,99 грн;

Метро — от 67,50 до 92,46 грн;

МегаМаркет — от 67,70 до 99,70 грн.

Стоимость яиц в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на поштучные яйца

Украинцы могут экономить, покупая нефасованные куриные яйца, которые продают в картонных открытых лотках. Они стоят дешевле, например, в Варусе продукт категории С2 обходится потребителям в 3,79 грн/шт. То есть за десяток нужно заплатить всего 37,90 грн вместо 53,80 грн (самая дешевая упаковка). Экономия — аж 15,90 грн, за эту сумму удастся приобрести еще четыре яйца.

В Новусе отдают нефасованные яйца первой категории за 4,49 грн/шт., в МегаМаркете — за 6 грн/шт. Как видно, в подавляющем большинстве крупных продуктовых сетей Украины выгоднее брать именно поштучные яйца, хотя не везде они в наличии.

Напомним, в АТБ установили скидки до 50% на востребованные продукты питания. Украинцы могут приобрести колбасу, шоколад, чай, кофе, мороженое и т.д. почти вдвое дешевле. Однако акционные предложения будут действовать недолго, поэтому покупателям стоит поспешить.

Также мы писали, что сало в Украине превратилось в роскошный деликатес, учитывая цены в супермаркетах. За килограмм продукта приходится отдавать сотни гривен. А самые дорогие позиции стоят в магазинах более 1000 грн/кг.