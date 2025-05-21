Супермаркеты Lidl — почему европейцы в восторге от сети и за что ее любят

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

Если поляки любят закупаться в Biedronka, то европейцы предпочитают Lidl. Первый магазин немецкой сети открылся более 50 лет назад, а по состоянию на 2025-й количество торговых точек по всему миру насчитывает около 12 200. Возникает вопрос, как компании удалось развить свою популярность и почему европейцы выбирают именно супермаркеты Lidl.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нравится потребителям в супермаркетах Lidl.

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Почему покупатели выбирают Lidl

Мы нашли большое количество отзывов европейцев (в частности немцев) о сети и узнали, что особенного в этих магазинах. Lidl характеризуется успешным сочетанием немецкой эффективности, европейского качества и лояльных цен. Сеть часто называют рациональной, потому что покупки осуществляются быстро и надежно.

"Неизменно приветливый персонал и достаточно места для покупок. Широкий ассортимент по умеренным ценам. Есть много бесплатных мест для парковки. Работник на кассе даже потрудился напомнить мне о скидке, которая была доступна через приложение Lidl", — написал один из посетителей.

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот

Отзывы европейцев о Lidl. Фото: скриншот 1 / 7













На основе отзывов можем сделать итог характерных особенностей супермаркетов Lidl:

высокое качество товаров за доступную цену;

европейский стандарт свежести, особенно овощей/фруктов, выпечки, мясных и молочных продуктов;

минималистичный дизайн заведений, хорошее освещение и удобная навигация по секциям;

регулярные тематические недели, что делает покупки разнообразными;

концентрация на биопродукты, поддержку этической торговли, уменьшение использования пластика.

Цены часто ниже средних, что стало возможным благодаря массовым закупкам товаров, оптимизации логистики и сосредоточению на собственных брендах (до 80% ассортимента). Отдельно потребителям позволили следить за скидками и акционными предложениями в мобильном приложении, поэтому шопинг получается финансово удачным.

Критика Lidl

Любой бизнес имеет преимущества и недостатки. В интернете можно найти негативные отзывы на супермаркеты. Некоторым посетителям не нравится отсутствие большой гибкости при выборе торговых марок. Другими словами, ассортимент для кого-то ограничен, если сравнивать с конкурентами Lidl.

Также люди жалуются на быстрое исчезновение с прилавков акционных товаров. Востребованные продукты питания и непродовольственные изделия раскупают очень быстро при наличии выгодной скидки. Плюс в некоторых странах Европы, в частности Франции, Lidl имеет репутацию "магазина для бедных", хотя этот имидж постепенного исчезает.

Напомним, мы сравнили цены на востребованные продукты питания в двух популярных супермаркетах — Lidl и Сильпо. Удалось выяснить, где выгоднее покупать овощи, молочную продукцию и куриные яйца.

Также мы писали, что из-за весенних заморозков 2025 года Украина может потерять до 55% урожая черешни и до 50% вишни. Это приведет к существенному росту цен на ягоды. Ситуацию усугубляет аналогичный неурожай в Турции — главном экспортере черешни.