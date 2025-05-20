Ціна злетить — який продукт може подорожчати на 75% через весняні заморозки

Прилавок з фруктами. Фото: Pexels

Багато рослин дуже вибагливі до погодних умов. Весняні заморозки, які спостерігалися у квітні, завдали серйозного удару по садівництву в Україні. Через це вартість деяких плодів може бути рекордно високою цього сезону.

Про те, як весняні заморозки відобразяться на вартості деяких плодів, розповіли аналітики проєкту EastFruit.

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За словами аналітиків, очікується, що країна втратить від 45 до 55% урожаю черешні та 35–50% вишні. До цього додаються схожі проблеми у сусідніх державах, що спричинить різке зростання вартості цих ягід на ринку.

Фахівці нагадують, що після втрати частини південних територій через військову агресію, Україна значною мірою залежить від імпорту черешні. У результаті ціни на цю ягоду у 2025 році можуть бути рекордно високими, особливо з огляду на неврожай у країнах Східної Європи та Туреччині — найбільшому постачальнику черешні в регіоні.

Так, у Туреччині, за оцінками місцевих аграріїв, врожай черешні скоротиться на 50–70%, а ціни можуть зрости майже на 75%. Це, своєю чергою, неминуче вплине на вартість черешні й в Україні, прогнозують експерти EastFruit. Як раніше зазначали в асоціації "Укрсадпром", через дві серйозні хвилі весняних холодів без урожаю залишилася значна частина садів:

вишні;

черешні;

персика;

абрикоса.

Зокрема, у Закарпатській області та на Буковині втрати врожаїв кісточкових культур наближаються до повної — до 100%, а в південних регіонах країни ситуація не набагато краща: там знищено до 60% плодів.

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