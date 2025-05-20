Цена взлетит — какой продукт может подорожать на 75% из-за весенних заморозков

Прилавок с фруктами. Фото: Pexels

Многие растения очень прихотливы к погодным условиям. Весенние заморозки, которые наблюдались в апреле, нанесли серьезный удар по садоводству в Украине. Из-за этого стоимость некоторых плодов может быть рекордно высокой в этом сезоне.

О том, как весенние заморозки отразятся на стоимости некоторых плодов, рассказали аналитики проекта EastFruit.

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По словам аналитиков, ожидается, что страна потеряет от 45 до 55% урожая черешни и 35-50% вишни. К этому добавляются похожие проблемы в соседних государствах, что повлечет резкий рост стоимости этих ягод на рынке.

Специалисты напоминают, что после потери части южных территорий из-за военной агрессии, Украина в значительной степени зависит от импорта черешни. В результате цены на эту ягоду в 2025 году могут быть рекордно высокими, особенно учитывая неурожай в странах Восточной Европы и Турции — крупнейшем поставщике черешни в регионе.

Так, в Турции, по оценкам местных аграриев, урожай черешни сократится на 50-70%, а цены могут вырасти почти на 75%. Это, в свою очередь, неизбежно повлияет на стоимость черешни и в Украине, прогнозируют эксперты EastFruit. Как ранее отмечали в ассоциации "Укрсадпром", из-за двух серьезных волн весенних холодов без урожая осталась значительная часть садов:

вишни;

черешни;

персика;

абрикоса.

В частности, в Закарпатской области и на Буковине потери урожаев косточковых культур приближаются к полной — до 100%, а в южных регионах страны ситуация не намного лучше: там уничтожено до 60% плодов.

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