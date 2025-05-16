Продукти в Duty Free — що відбувається з цінами і чому українцям невигідно там купувати

Товари в Duty Free. Фото: УНІАН

Найчастіше магазини безмитної торгівлі розташовані в пропускних пунктах (аеропортах, залізничних вокзалах тощо). Мандрівників приваблюють точки продажу своїм широким асортиментом і вигідними цінами. Щоправда, деякі товари коштують дорожче аналогів у звичайних магазинах, а через контроль на кордоні можна залишитися без покупок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни в Duty Free та що дозволяють провозити через кордон України.

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Вартість продуктів у Duty Free

Особливість магазинів безмитної торгівлі — у ціни не включені акцизи, мито, ПДВ та інші податки. Це формує неправильну думку, що всі товари в Duty Free коштують дешевше, ніж у звичайних супермаркетах. Насправді ж, чимало продуктів харчування навіть дорожчі, оскільки вартість залежить від інших факторів:

оренди торгових приміщень, яка в аеропортах і на вокзалах завищена;

зарплати співробітників;

курсу валют.

Ми дізналися, які ціни на популярні продукти встановили в аеропорту Кракова. Нашим громадянам, які прилітають з Європи, щоб далі наземним транспортом перебратися в Україну, доведеться переплатити за солодощі, снеки, готові страви.

Наприклад, пачка чипсів обійдеться покупцям у 19,50 злотих, тобто понад 200 грн. За таку ж ціну продають популярні Doritos, хоча в Сільпо пачка коштує від 41,99 до 66,99 грн. За цукерки Bob Snail потрібно віддати 11 злотих (120 грн), за пюре — 9,50 злотих (103 грн). В українських супермаркетах ці смаколики коштують від 60 до 80 грн в середньому.

Про інші ціни в Duty Free можете дізнатися з галереї нижче.

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Duty Free. Фото: Новини.LIVE 1 / 8















Що можна перевезти через кордон

Проблема завищеної вартості в тому, що далеко не всі придбані товари вдасться перевезти через український кордон. Існують правила транспортування продуктів харчування, які передбачають обмеження на кількість товарів.

Згідно зі статтею 376 Митного кодексу, повнолітнім громадянам дозволяється ввозити алкогольні напої в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без письмового декларування в таких об’ємах (на особу):

5 л пива;

2 л вина;

1 л міцного (понад 22% спирту) алкоголю.

Також є обмеження на сигарети — не більше 200 цигарок, 50 сигар і 250 г тютюну. Харчову продукцію в упаковках дозволяється везти не більше 1 штуки (одного найменування) на людину, а вага не може перевищувати 2 кг. Такий же ліміт сумарної ваги на страви, готові до вживання. Інші обмеження включають:

ікра — до 125 г;

свіжі овочі та фрукти — до 5 кг;

шоколад — кілька плиток;

мед — до 2 кг;

яйця — до 2 кг;

кава — до 500 г;

чай — до 100 г ;

торти, цукерки, випічка — до 2 кг;

морепродукти і риба — до 5 кг;

дитяче харчування — до 2 кг.

Закупившись в Duty Free за завищеними цінами, ви можете перевищити дозволений ліміт на перевезення через державний кордон. Більшу частину товарів конфіскують, а гроші ніхто не поверне. Тому краще не ризикувати і слідкувати за своїми бажаннями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі речі категорично заборонено ввозити або вивозити з України. Йдеться про продукцію порнографічного характеру, наркотики, військову зброю, товари інтелектуальної власності (якщо порушені права), небезпечні хімічні речовини тощо.

Також ми писали, що українці повинні сплачувати мито за міжнародні поштові відправлення. Якщо вартість посилки перевищує 150 євро, то вантаж обкладають ввізним митом за ставкою 10% і податком на додану вартість за ставкою 20% (на суму перевищення).