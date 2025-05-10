Гроші за в'їзд в ЄС — коли українцям доведеться платити та отримувати дозвіл

Люди проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН

Правила перетину кордону з країнами Європейського союзу для українців повинні змінитись. Для в'їзду потрібно буде пройти попередню авторизацію та сплатити адміністративний збір у розмірі 7 євро. Запуск нової системи планували ще навесні цього року, але старт перенесли.

Про те, коли українцям доведеться платити за перетин кордону з ЄС, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке ETIAS та коли почне діяти

Система ETIAS (Європейська інформаційна та авторизаційна система подорожей) набуде чинності не раніше кінця 2026 року. Вона передбачає обов’язкову реєстрацію для осіб із країн, які користуються безвізовим режимом із Шенгенською зоною, але не входять до складу ЄС.

Платний в'їзд в ЄС. Фото: Скриншот/ETIAS-INFO.COM.UA

Це правило стосуватиметься не лише українців, а й громадян Великої Британії та США. Після отримання дозволу мандрівники зможуть перебувати на території Євросоюзу протягом короткого терміну.

У перші місяці система працюватиме в тестовому форматі, тож її повноцінне запровадження прогнозується ближче до 2027 року. Для проходження процедури потрібно буде:

сплатити 7 євро;

внести особисті дані;

заповнити електронну форму;

дати відповіді на кілька питань.

Отриманий дозвіл діятиме три роки або до закінчення терміну чинності паспорта, до якого він прив'язаний. Від сплати збору звільнятимуться діти та особи віком понад 70 років, проте сама подача заявки для них залишатиметься обов’язковою.

Чому запуск ETIAS знову відклали

Функціонування ETIAS залежить від готовності іншої системи — EES (системи реєстрації в’їзду та виїзду). Без її повноцінного запуску робота ETIAS є неможливою. Впровадження EES вже неодноразово переносилася. Згідно з оновленими планами, її поступове впровадження розпочнеться з жовтня 2025 року на окремих прикордонних пунктах.

Раніше ми писали, що порушення законів або міграційних правил у країні перебування може призвести до депортації. Українців часто висилають з ЄС через проблеми з документами.

Також ми розповідали, що на кордоні громадяни проходять митний огляд — інспектори оглядають багаж і ручну поклажу. Тож українцям потрібно бути обачними, адже навіть продукти чи ліки з дому можуть викликати питання під час перевірки.