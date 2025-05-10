Деньги за въезд в ЕС — когда украинцам придется платить и получать разрешение

Люди проходят паспортный контроль. Фото: УНИАН

Правила пересечения границы со странами Европейского союза для украинцев должны измениться. Для въезда нужно будет пройти предварительную авторизацию и уплатить административный сбор в размере 7 евро. Запуск новой системы планировали еще весной этого года, но старт перенесли.

О том, когда украинцам придется платить за пересечение границы с ЕС, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое ETIAS и когда начнет действовать

Система ETIAS (Европейская информационная и авторизационная система путешествий) вступит в силу не раньше конца 2026 года. Она предусматривает обязательную регистрацию для лиц из стран, которые пользуются безвизовым режимом с Шенгенской зоной, но не входят в состав ЕС.

Платный въезд в ЕС. Фото: Скриншот/ETIAS-INFO.COM.UA

Это правило будет касаться не только украинцев, но и граждан Великобритании и США. После получения разрешения путешественники смогут находиться на территории Евросоюза в течение короткого срока.

В первые месяцы система будет работать в тестовом формате, поэтому ее полноценное внедрение прогнозируется ближе к 2027 году. Для прохождения процедуры нужно будет:

оплатить 7 евро;

внести личные данные;

заполнить электронную форму;

дать ответы на несколько вопросов.

Полученное разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта, к которому он привязан. От уплаты сбора будут освобождаться дети и лица старше 70 лет, однако сама подача заявки для них будет оставаться обязательной.

Почему запуск ETIAS снова отложили

Функционирование ETIAS зависит от готовности другой системы — EES (системы регистрации въезда и выезда). Без ее полноценного запуска работа ETIAS невозможна. Внедрение EES уже неоднократно переносилось. Согласно обновленным планам, ее постепенное внедрение начнется с октября 2025 года на отдельных пограничных пунктах.

Ранее мы писали, что нарушение законов или миграционных правил в стране пребывания может привести к депортации. Украинцев часто высылают из ЕС из-за проблем с документами.

Также мы рассказывали, что на границе граждане проходят таможенный досмотр — инспекторы осматривают багаж и ручную кладь. Поэтому украинцам нужно быть осмотрительными, ведь даже продукты или лекарства из дома могут вызвать вопросы во время проверки.