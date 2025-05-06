Штрафи за посилки — які митні платежі діють у 2025 році

Посилка. Фото: Pexels

Чимало українців отримують посилки з-за кордону, наприклад, від родичів/знайомих або купуючи товари в маркетплейсах. В деяких випадках поштові відправлення підлягають оподаткуванню, а порушення вимоги карають штрафними санкціями і навіть конфіскацією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці про митні платежі у 2025 році.

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Митні ставки і штрафи

Міжнародні поштові відправлення обкладаються митом залежно від сумарної фактурної ціни товарів. Згідно з інформацією на сайті Державної митної служби, якщо вартість посилки перевищує еквівалент 150 євро, то вантаж підлягає оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% (стаття 374 Митного кодексу);

податком на додану вартість за ставкою 20% (стаття 193 Податкового кодексу).

Відсотки нараховують на суму перевищення, а не повну вартість товарів у посилці. Також додатково необхідно оплатити митно-брокерські послуги та оформити декларацію за формою М-16. Стаття 471 Митного кодексу накладає штраф на українців, які не задекларували товари, що переміщуються через кордон, — 30% від вартості.

Також існує стаття 484, згідно з якою зберігання, перевезення чи придбання товарів, ввезених на територію України поза митним контролем або з приховуванням, тягне за собою штраф у розмірі 100% вартості продукції або її конфіскацію.

Стаття 485 говорить, що протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру (надання неправдивих відомостей про вагу, кількість, вартість товарів), караються накладанням штрафу в розмірі від 50% до 150% несплаченої суми мита.

Зміни до Митного кодексу

25 березня 2025 року народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №10257, який передбачає посилення відповідальності за порушення митних правил при міжнародних поштових відправленнях.

Нова норма статті 473 Митного кодексу вимагає стягнення штрафу у розмірі від 30% до 50% вартості товарів і можливу конфіскацію за невідповідність заявлених у декларації відомостей фактичному найменуванню продукції, кількості тощо.

Але зауважимо, що документ досі чекає на підпис президента Володимира Зеленського, тож нововведення не набули чинності станом на початок травня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Нова пошта оновила умови міжнародної доставки. Відтепер під час розрахунку вартості будуть враховувати фактичну вагу посилки, а не габарити вантажу. Це дозволить сплачувати за кілограми, а не розмір.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть скористатися промокодом та отримати знижку 25% на доставку посилок від Укрпошти за тарифами "Базовий" і "Пріоритетний". Це дозволяє заощадити на пересилках як звичайної, так і термінової кореспонденції.