Штрафы за посылки — какие таможенные платежи действуют в 2025 году

Посылка. Фото: Pexels

Многие украинцы получают посылки из-за границы, например, от родственников/знакомых или покупая товары в маркетплейсах. В некоторых случаях почтовые отправления подлежат налогообложению, а нарушение требования наказывают штрафными санкциями и даже конфискацией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о таможенных платежах в 2025 году.

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Таможенные ставки и штрафы

Международные почтовые отправления облагаются пошлиной в зависимости от суммарной фактурной цены товаров. Согласно информации на сайте Государственной таможенной службы, если стоимость посылки превышает эквивалент 150 евро, то груз подлежит налогообложению:

ввозной пошлиной по ставке 10% (статья 374 Таможенного кодекса);

налогом на добавленную стоимость по ставке 20% (статья 193 Налогового кодекса).

Проценты начисляют на сумму превышения, а не полную стоимость товаров в посылке. Также дополнительно необходимо оплатить таможенно-брокерские услуги и оформить декларацию по форме М-16. Статья 471 Таможенного кодекса накладывает штраф на украинцев, которые не задекларировали товары, перемещаемые через границу, — 30% от стоимости.

Также существует статья 484, согласно которой хранение, перевозка или приобретение товаров, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием, влечет за собой штраф в размере 100% стоимости продукции или ее конфискацию.

Статья 485 гласит, что противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера (предоставление ложных сведений о весе, количестве, стоимости товаров), наказываются наложением штрафа в размере от 50% до 150% неуплаченной суммы пошлины.

Изменения в Таможенном кодексе

25 марта 2025 года народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №10257, который предусматривает усиление ответственности за нарушение таможенных правил при международных почтовых отправлениях.

Новая норма статьи 473 Таможенного кодекса требует взыскания штрафа в размере от 30% до 50% стоимости товаров и возможную конфискацию за несоответствие заявленных в декларации сведений фактическому наименованию продукции, количеству и тому подобное.

Но отметим, что документ до сих пор ждет подписи президента Владимира Зеленского, поэтому нововведения не вступили в силу по состоянию на начало мая.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Новая почта обновила условия международной доставки. Отныне при расчете стоимости будут учитывать фактический вес посылки, а не габариты груза. Это позволит платить за килограммы, а не размер.

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