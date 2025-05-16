Продукты в Duty Free — что происходит с ценами и почему украинцам невыгодно там покупать

Товары в Duty Free. Фото: УНИАН

Чаще всего магазины беспошлинной торговли расположены в пропускных пунктах (аэропортах, железнодорожных вокзалах и т.д.). Путешественников привлекают точки продажи своим широким ассортиментом и выгодными ценами. Правда, некоторые товары стоят дороже аналогов в обычных магазинах, а из-за контроля на границе можно остаться без покупок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены в Duty Free и что разрешают провозить через границу Украины.

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Стоимость продуктов в Duty Free

Особенность магазинов беспошлинной торговли — в цены не включены акцизы, пошлины, НДС и другие налоги. Это формирует неправильное мнение, что все товары в Duty Free стоят дешевле, чем в обычных супермаркетах. На самом деле, многие продукты питания даже дороже, поскольку стоимость зависит от других факторов:

аренды торговых помещений, которая в аэропортах и на вокзалах завышена;

зарплаты сотрудников;

курса валют.

Мы узнали, какие цены на популярные продукты установили в аэропорту Кракова. Нашим гражданам, которые прилетают из Европы, чтобы дальше наземным транспортом перебраться в Украину, придется переплатить за сладости, снеки, готовые блюда.

Например, пачка чипсов обойдется покупателям в 19,50 злотых, то есть более 200 грн. За такую же цену продают популярные Doritos, хотя в Сильпо пачка стоит от 41,99 до 66,99 грн. За конфеты Bob Snail нужно отдать 11 злотых (120 грн), за пюре — 9,50 злотых (103 грн). В украинских супермаркетах эти вкусности стоят от 60 до 80 грн в среднем.

О других ценах в Duty Free можете узнать из галереи ниже.

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Duty Free. Фото: Новини.LIVE 1 / 8















Что можно перевозить через границу

Проблема завышенной стоимости в том, что далеко не все приобретенные товары удастся перевезти через украинскую границу. Существуют правила транспортировки продуктов питания, которые предусматривают ограничения на количество товаров.

Согласно статье 376 Таможенного кодекса, совершеннолетним гражданам разрешается ввозить алкогольные напитки в ручной клади или сопровождаемом багаже без письменного декларирования в таких объемах (на человека):

5 л пива;

2 л вина;

1 л крепкого (более 22% спирта) алкоголя.

Также есть ограничения на сигареты — не более 200 папирос, 50 сигар и 250 г табака. Пищевую продукцию в упаковках разрешается везти не более 1 штуки (одного найменования) на человека, а вес не может превышать 2 кг. Такой же лимит суммарного веса на блюда, готовые к употреблению. Другие ограничения включают:

икра — до 125 г;

свежие овощи и фрукты — до 5 кг;

шоколад — несколько плиток;

мед — до 2 кг;

яйца — до 2 кг;

кофе — до 500 г;

чай — до 100 г;

торты, конфеты, выпечка — до 2 кг;

морепродукты и рыба — до 5 кг;

детское питание — до 2 кг.

Закупившись в Duty Free по завышенным ценам, вы можете превысить разрешенный лимит на перевозку через государственную границу. Большую часть товаров конфискуют, а деньги никто не вернет. Поэтому лучше не рисковать и следить за своими желаниями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые вещи категорически запрещено ввозить или вывозить из Украины. Речь идет о продукции порнографического характера, наркотиках, военном оружии, товарах интеллектуальной собственности (если нарушены права), опасных химических веществах и т.д.

Также мы писали, что украинцы должны платить пошлину за международные почтовые отправления. Если стоимость посылки превышает 150 евро, то груз облагают ввозной пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке 20% (на сумму превышения).